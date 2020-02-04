BCC MUTUI 2025
08:41:40 I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise, in San Nicola la Strada, durante un servizio di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, appositamente predisposto nell’emiciclo della villa comunale di quel comune, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio, di A. A., Somalo, cl. 1988, e O. C., guineano, cl. 1998, entrambi in Italia senza fissa dimora.

I militari dell’Arma hanno bloccato i due mentre cedevano una dose di Hashish del peso complessivo di gr. 2 circa ad un occasionale acquirente.

A seguito di perquisizione personale, gli arrestati sono stati trovati in possesso di ulteriori 3 dosi di Hashish del peso di gr. 6 circa e di una dose di Marijuana del peso di gr. 1 circa, oltre alla somma in contanti di € 15,00, ritenuta provento dell’attività illecita.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Gli arrestati sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza dell’Arma a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

