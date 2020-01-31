21:30:31 CASERTA. Non si è spostato l’elettorato casertano negli ultimi cinque anni: questo è quello che emerge dal sondaggio commissionato da Arcadia e realizzato da Winpoll Srls e da Arcadia tra il 28 e il 30 gennaio scorso.

Il sondaggio è stato realizzato su un campione di seicento elettori di tutta la provincia che hanno deciso di rispondere alle telefonate effettuate dall’istituto demoscopico a caso, abbracciando entrambi i sessi e tutte le fasce di età.

Complessivamente sono state 3.925 le chiamate effettuate.

Dalle intenzioni di voti emerge che l’elettorato casertano è ancora particolarmente permeabile alle civiche così come si legge dalla tabella.

Cinque anni fa, su otto consiglieri regionali, ben quattro furono eletti in liste non di partito.

Altro dato che si conferma è quello legato alla coalizione.

Il centrodestra è di gran lunga quella favorita nelle intenzioni di voto dei casertani davanti al centrosinistra e al M5S che manterrebbe un dato simile a quello del 2015 intorno al 13% che, però, è lontanissimo dall’oltre 50% delle politiche.

Per quello che riguarda il presidente, poi, Stefano Caldoro è ancora il favorito rispetto alle intenzioni di voto dei casertani.

Tra gli intervistati, la maggior parte degli elettori di centrosinistra vorrebbe cambiare De Luca con un altro presidente.

Se è vero che la coalizione di centrodestra è avanti a quella di centrosinistra, è altrettanto vero che il primo partito in provincia di Caserta con il 19% è il Pd.

Un’interessante visuale del sondaggio arriva dall’Amministratore e Spin Doctor di Arcadia srl Domenico Giordano che spiega le ragioni che hanno spinto la società a promuovere i quesiti e snocciola i numeri che vengono fuori dalle interviste telefoniche.

«L’idea del sondaggio è stata maturata all’indomani della ricerca realizzata, sempre con la Winpoll, a dicembre scorso, allorquando diversi osservatori politici avevano sottolineato come il dato statistico su base regionale tra le possibili intenzioni di voto a favore dei candidati alla carica di presidente della Regione Campania poteva essere “fuorviante” in quanto non contemplava la ponderazione per le cosiddette liste civiche nelle diverse coalizioni in competizione – spiega Giordano - Considerato, oggi come allora o come recentemente è stato fatto per pesare nelle recenti elezioni emiliano-romagnole, che una previsione sulla capacità delle liste civiche di attrarre o meno del consenso diventa un’operazione dai risultati improbabili se non si ha contezza dei singoli candidati in campo, abbiamo voluto diversamente capire quanta fiducia hanno i cittadini nei confronti dei partiti e delle liste “nobili” rispetto alle liste civiche.

La rilevazione è stata fatta su base provinciale a partire dalla circoscrizione di Caserta.

Un primo dato che balza all’attenzione è la capacità attrattiva delle civiche che raccolgono complessivamente un terzo del potenziale consenso degli elettori.

Il 29% dei cittadini di Caserta e provincia sono propensi a votare nella prossima primavera una delle liste civiche in campo.

Altro dato, da non sottovalutare, nella coalizione di centrodestra, è l’aggancio di Fratelli d’Italia a Forza Italia (rispettivamente al 10 e all’11%), la caduta vertiginosa del M5S che si ferma al 13% rispetto al 32% delle Europee e all’Everest delle politiche dove sfondò il muro del 50%.

Mentre, nel centrosinistra, la parte del leone è ancora ad appannaggio esclusivo del Partito Democratico che sovrasta le altre forze in campo con un incoraggiante 19%.

Infine, è interessante se guardiamo all’universo delle liste civiche, il dato che raccoglie una possibile “lista Bosco”, infatti, il consigliere uscente raggiunge un sorprendente 8% a ridosso delle omonime liste civiche dei due possibili sfidanti alla presidenza: De Luca con il 9% e Caldoro con l’11%.

La provincia di Caserta, come cinque anni fa, si conferma una provincia “blu” quindi si esprime tendenzialmente a favore delle liste e dei candidati di centrodestra.

Quando abbiamo chiesto ai cittadini: “se domani dovesse votare, chi sceglierebbe tra De Luca, Caldoro, Ciarambino o altri candidati di centrodestra o centrosinistra?”, Il 44, 4% si è espresso a favore del centrodestra, mentre il 36, 2% per un candidato di centrosinsitra, nello specifico qualora gli sfidanti fossero quelli attualmente in campo, il 23,6% sosterebbe Stefano Caldoro, il 18% Vincenzo De Luca e solo il 19,4% Valeria Ciarambino.

Questo dato è in linea con il risultato del 2015, allorquando Stefano Caldoro e la coalizione al suo fianco raccolsero il 42,10% dei voti validi espressi in provincia di Caserta mentre Vincenzo De Luca e il centrosinistra si fermò al 37,78%».