11:54:45 I carabinieri della Stazione di Villa Literno in via Santa Maria a Cubito di quel centro, nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno proceduto all’arresto, in flagranza di reato per falsificazione di valori bollati, V.A. cl. 1974, residente Volla (NA).
L’uomo, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di marche da bollo false per un valore complessivo di euro 1.400,00.
Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.
V.A. è stato accompagnato ai domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.