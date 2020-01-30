21:21:29 “Clemente Mastella, per riconosciute capacità, per storia ed esperienza istituzionale, rappresenta una indiscutibile risorsa politica del centrodestra nel Sannio, come in Campania e nel Paese.

Comprendiamo le esigenze e le aspirazioni di tutti, ma invitiamo all’unica riflessione politica possibile in questo momento: la necessità di trovare una sintesi politica per presentarci, nella condivisione di programmi e obiettivi, assolutamente uniti e compatti.

Serve lavorare tutti nella stessa direzione: il centrodestra diviso non va da nessuna parte”.

Lo afferma il senatore Domenico De Siano, coordinatore regionale campano di Forza Italia