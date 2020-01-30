17:34:05 "Ho chiesto al Commissario dell'ospedale di Caserta di convocare un tavolo per trovare la strada per tutelare i posti di lavoro, attualmente svolti in regime di somministrazione, nelle more della discussione di merito presso il Tar sul concorso già bandito dall'Asl Caserta e bloccato con una sospensiva".

Così il presidente della commissione Sanità del Consiglio regionale della Campania, Stefano Graziano nel concludere i lavori dell'audizione convocata dopo le mobilitazioni sindacali messe in atto nei giorni scorsi da lavori e sindacati dell'Ospedale di Caserta.

All'audizione sono intervenuti i rappresentanti di Cisl, Fials e Nursing Up.

"Quella dei somministrati - aggiunge Graziano - è una vicenda burocraticamente complessa ma non si può ignorare che questi lavoratori per anni, alcuni dei quali anche per più di un decennio, hanno svolto un ruolo fondamentale per garantire i livelli essenziali di assistenza e di cui, alla luce dei fabbisogni già approvati, c'è ancora bisogno.

Ovviamente la strada da seguire è quella dei concorsi ma come emerso in audizione nessuno cerca corsie preferenziali".