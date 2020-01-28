16:49:37 Il tesseramento che si è concluso qualche giorno fa, qui a Marcianise, ha prodotto e determinato coloro i quali fanno parte del Partito Democratico.

Uscite importanti e rientri quasi scontati atti a dar vita ad un nuovo tessuto politico all'interno dei Democrat.

“Un forte in bocca al lupo a chi oggi non si identifica più nel Partito Democratico per ripartire da nuove realtà”.

A dichiararlo è l'ex Consigliere provinciale Raffaele Guerriero, tra quelli rimasti in sella al PD probabilmente sia per un senso di appartenenza che di coerenza, ed anche per la vicinanza politica al Consigliere regionale l’On. Stefano Graziano.

Si legge in uno dei post pubblicato dall'esponente dei Democrat:

“Ora bisogna guardare avanti e tracciare un percorso che eviti protagonismi e retrovie di strategie ormai retoriche.

Guardare in faccia alla realtà e alle difficoltà che sussistono.

Creare nell'immediato soluzioni pratiche più che teoriche.

Dunque in vista delle prossime elezioni nasce l'esigenza di convocare un'assemblea degli iscritti PD; di nominare un ufficio di coordinamento che si occuperà delle imminenti amministrative; di indire, entro 20 giorni, il primo tavolo di incontro con le forze politiche che si identificano nel centrosinistra.

Credo, e di questo ne sono pienamente convinto, che constatati i risultati delle elezioni in Emilia Romagna e in Calabria appare evidente, che ci sono serie possibilità di contrapporsi con uomini e programma ad un centrodestra che anche qui a Marcianise cerca di riorganizzarsi.