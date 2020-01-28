14:39:36 “Regione Campania e Formez rispettino i diritti di tutti i candidati e garantiscano trasparenza annullando in autotutela le inaffidabili procedure di correzioni palesemente in tilt e causa di gravi danni”.

Lo affermano gli avvocati Angelo Pisani, già legale di Maradona e Vittorio Scaringia, incaricati da diversi candidati, per verificare la correttezza della procedura concorsuale in questione per i quali “desta parecchio scalpore l’operato del Formez in particolare nel Corso-concorso per il reclutamento di n. 963 unità di personale da inquadrare in diversi profili professionali di Categoria D presso la Regione Campania”.

“Ed invero, - spiegano i legali - il Formez ha, in data 11.11.2019, pubblicato i risultati provvisori di superamento della prova preselettiva, poi, a causa di disguidi tecnici relativi alle impostazioni del software di correzione, ha, in data 17 dicembre 2019, corretto e modificato i precedenti risultati ed infine, sempre a causa di problemi riguardati il sistema informatico di correzione degli elaborati, ha, in data 23 gennaio 2020, nuovamente corretto le prove, stravolgendo di fatto per ben 3 volte la graduatoria degli ammessi alla fase successiva del concorso”.

“A seguito di tale comportamento – aggiungono -, si è verificato che candidati esclusi al primo scrutinio, sono stati poi riammessi con la seconda correzione ed infine, definitivamente esclusi a seguito dell’ultima valutazione”.

Per Pisani e Scaringia “tale modus procedendi è palesemente violativo dei principi di trasparenza e pubblicità, previsti dalla Legge 7 agosto 1990 n.241, che regola l’azione amministrativa nonché delle disposizioni dell’Art. 97 della Costituzione per quel che concerne il buon andamento e l’imparzialità della Pubblica Amministrazione”.

I legali, pertanto, “alla luce delle numerose illegittimità perpetrate dal Formez ed al fine di ripristinare la par condicio di tutti i candidati, invitano e diffidano l’Amministrazione regionale ad annullare immediatamente, in via di autotutela, la procedura concorsuale ed a procedere alla indizione di un nuovo concorso, salvo rispondere di tutti i danni”.

CONCORSONE CAMPANIA, A. CESARO (FI): ATTIVA SU FACEBOOK LA PAGINA PER IL RICORSO

Una pagina Facebook dedicata ai circa 300 mila candidati del concorsone campano per raccogliere le adesioni al ricorso per chiedere l’annullamento delle prove del concorso Ripam Campania indetto per l’assunzione a tempo indeterminato in Regione Campania e in altri 196 enti locali campani, di circa 10 mila unità di personale di categoria C e D.

A lanciarla, all’indomani dell’ennesima rettifica delle graduatorie della prima prova preselettiva per la categoria D, è il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro insieme con l’avvocato Angelo Pisani.

“Proseguiamo, come preannunciato nei giorni scorsi - spiega Cesaro -, una sacrosanta battaglia per la tutela del diritto di tantissimi giovani e meno giovani a partecipare ad un concorso ben organizzato e trasparente”.

“A breve, entro un paio di giorni - fa sapere Cesaro -, sarà possibile aderire al ricorso anche dalla mia pagina Facebook”.

“Più tempo passa, più l’annullamento del concorso diventa un imperativo visto che oramai non c’è più alcuna garanzia che tutti i gravissimi errori commessi fino ad oggi, peraltro nella più assolta mancanza di trasparenza o sanzioni, non si ripetano con le prossime prove”, conclude Cesaro.