21:09:13 Presentata nel pomeriggio di lunedì 27 gennaio 2020, alla stazione Marittima di Napoli, la nascente USIF, Associazione costitutiva del Sindacato della Guardia di Finanza.

In rappresentanza della regione Campania è intervenuto il Consigliere On. Franco Picarone, presidente della Commissione Bilancio, che ha affermato:

E’ questo un giorno importante per la democrazia italiana: la tutela dei diritti non può essere affidata soltanto alla rappresentanza militare - com’è stato finora -, racchiuso all’interno dei livelli gerarchici.

E’ stato importante che la Corte Costituzionale vi abbia riconosciuto la possibilità di organizzarvi per appropriarvi delle tutele negoziali e sindacali, dei diritti e dei servizi nelle declinazioni che già ha conosciuto il sindacato della Polizia.

E’ importante che possiate farlo collegandovi ad una realtà confederale - la Uil – e di poter dare il vostro contributo in sede di tavolo nazionale con il Governo. Siete una Forza Armata e vanno trovate delle norme di raccordo seppure esistano già sperimentazioni in tal senso.

Ora potrete essere parte attiva nella discussione e nella tutela di contrattazione di primo e secondo livello, retribuzione, indennità, salario accessorio e rinnovi contrattuali per allargare la visuale delle opportunità e dei diritti.

Con il Governatore vediamo con grandissimo favore la nascita di questo nuovo sindacato nel segno dello sviluppo dei diritti per tutti e della democrazia nel nostro Paese. 

E’ questo un giorno importante per la democrazia italiana. Ora il parlamento vari la legge regolatrice dei diritti sindacali degli uomini delle Forze Armate”.

