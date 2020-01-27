17:52:18 SANTA MARIA CAPUA VETERE. “L’attività di monitoraggio non ostacola la fruibilità del Mitreo, anzi il Polo museale della Campania ritiene che la fase propedeutica al restauro, compatibilmente con gli interventi conservativi programmati nell’ambito del progetto di restauro e valorizzazione, debba essere condivisa con il pubblico, a cui la restituzione dell’opera è rivolta.

Nell’emblematico luogo della cultura sammaritano è possibile godere dei pannelli esplicativi, posizionati all’interno della sala di culto, che contengono informazioni sul monumento e sul culto mitraico e, al tempo stesso, visionare i sofisticatissimi sensori, che acquisiranno dati sul microclima interno all’ipogeo”.

Così Ida Gennarelli, direttore del Museo Archeologico dell’Antica Capua e del Mitreo di Santa Maria Capua Vetere, invita il pubblico a consultare i nostri canali social e il sito web, anche per essere aggiornati su orari e aperture straordinarie del Mitreo. L’accompagnamento per la visita al sito continuerà ad essere assicurato per i mesi di gennaio e febbraio con i seguenti orari.

Mitreo, Santa Maria Capua Vetere (CE)

Orari di apertura per i mesi di gennaio e febbraio 2020

I gruppi di visitatori partiranno dalla biglietteria nei seguenti orari:

Giorni feriali: alle ore 11,00 e alle ore 15,00;

Giorni prefestivi e festivi: alle ore 10,00, alle ore 12,00 e alle ore 15,00.

I visitatori saranno accompagnati dagli assistenti alla vigilanza dell’Anfiteatro il lunedì, il mercoledì e il venerdì.

I visitatori saranno accompagnati dagli assistenti alla vigilanza del Museo Archeologico dell’Antica Capua il martedì, il giovedì e il sabato.

L’apertura per le domeniche di gennaio e febbraio saranno alternate e coadiuvate dall’Associazione Mitraeum.

Info:

Museo archeologico dell’antica Capua, Via Roberto D’Angiò, 44

Tel. 0823 844206; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

https://www.facebook.com/Antica-Capua-Circuito-Archeologico- Twitter: @museosmcv

Biglietteria Anfiteatro campano 0823 1831093 o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Le Nuvole 0812395653 o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (Lun-ven 9-17)