14:33:41 NAPOLI. Si terrà giovedì 30 gennaio, alle ore 17.30, nel Salone di «Gallerie d'Italia – Palazzo Zevallos Stigliano», in Via Toledo 185, l'appuntamento inaugurale del ciclo di conferenze mensili «Un architetto, un'opera»:

il tema dell'incontro, a cura del prof. arch. Leonardo Di Mauro, presidente dell'Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori di Napoli, sarà «Domenico Antonio Vaccaro – La Concezione a Montecalvario».

Il ciclo di conferenze è promosso dall'Ordine degli architetti di Napoli e dalla sede partenopea delle Gallerie d'Italia.

 

