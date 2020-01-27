catone kona
11:56:20 "Mi auguro che CALDORO possa essere il candidato vincente.

Lui ha già vinto e rappresenta al meglio la gente del Sud" Antonio Tajani 'chiama' Matteo Salvini sulla Campania e rilancia la candidatura di Stefano CALDORO.

"Dalla Calabria parte la riscossa del Sud, Fi è indispensabile per la coalizione, rivendichiamo il nostro ruolo.

I nostri candidati sono stati tutti vincenti: ricordo Cirio in Piemonte, Bardi in Basilicata, Toma nel Molise e ora Santelli in Calabria.

Vogliamo continuare su questa scia con CALDORO in Campania", sottolinea il numero due del partito azzurro.

