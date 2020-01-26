17:01:41 MADDALONI. Sindaco De Filippo, la sua amministrazione si appresta al giro di boa. E’ tempo di rimpasto di giunta?

«No. E’ tempo di lavorare per il bene di Maddaloni così come abbiamo fatto sin da quando ci siamo insediati. Non apriremo alcuna discussione sino a dopo le regionali proprio per lavorare nella massima serenità».

Un lavoro che necessita sicuramente di “rinforzi” per quello che riguarda i dipendenti comunali. A che punto sono le nuove assunzioni?

«Noi siamo pronti ad assumere una quarantina di dipendenti nel prossimo anno. Aspettiamo che la Regione concluda le procedure per il cosiddetto concorsone, ma, allo stesso tempo, ci siamo mossi in autonomia per evitare di essere schiacciati dalla burocrazia bandendo sia il concorso per vigili urbani che quello per dirigente.

Il nostro organico è fortemente sottodimensionato e non possiamo permetterci di non trovare delle soluzioni se vogliamo proseguire nel programma che deve portare alla normalizzazione della città di Maddaloni».

La burocrazia è stata forse il suo più grande avversario in questo primo scorcio di mandato...

«E’ stato il mio avversario, ma lo è di tutti gli amministratori. Ad un sindaco e ad un’amministrazione, molto spesso, non è sufficiente avviare le procedure corrette per poter affrontare e risolvere i problemi di una città.

Giusto per fare un esempio, avevamo sbloccato le procedure per i lavori della casa comunale che sono fermi da anni, ma un’interdittiva antimafia che ha colpito la ditta appaltatrice ha bloccato tutto di nuovo...

La stessa burocrazia ha rallentato la gara per i parcheggi. Sarebbe necessaria una revisione normativa per permettere alle amministrazioni di poter incidere in tempi più rapidi con le loro azioni».

I rifiuti a Maddaloni continuano ad essere un tema importante. Che novità ci saranno nel prossimo futuro?

«Sicuramente realizzeremo una nuova isola ecologica moderna e funzionale alle esigenze di Maddaloni».

E’ l’unica grande opera nell’agenda dell’amministrazione?

«Assolutamente no. Contiamo, ad esempio, di portare nelle prossime settimane all’attenzione del consiglio comunale il nuovo progetto del campo sportivo per dotare la città dell’infrastruttura e, chiudere una vicenda che si trascina da anni».