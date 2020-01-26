15:15:28 SAN NICOLA LA STRADA. Vincenzo Battaglia decide di fare chiarezza sulle vicende degli ultimi giorni che lo hanno reso protagonista di diverse polemiche politiche.

Parliamo innanzitutto della questione Piscina Comunale. Lei ha parlato di una possibile chiusura; lo staff, che ha in gestione tale struttura, ha risposto con una denuncia per lesione d'immagine. Facciamo un po' di chiarezza: su quali basi lei ha ritenuto opportuno parlare di questa ipotetica chiusura?

«E' possibile tutto. La Piscina comunale può chiudere, può non chiudere. Ciò che ho scritto sulla mia bacheca personale di Facebook è nato dalle conclusioni tratte da alcuni miei calcoli fatti in qualità di professionista in ambito commerciale ed economico».

Ci spieghi.

«Il CONI, incaricato dal comune, ha stilato un business plan preciso. Questo business plan, nella concretezza dei fatti, ha riscontrato dall'inizio dei problemi considerando che l'affitto imposto dal comune alla società sportiva risulta maggiore rispetto al prospetto stilato.

Per rientrare nelle spese la società dovrebbe avere, di conseguenza, maggiori entrate. Può darsi che i miei calcoli siano sbagliati o imprecisi, non lo metto in dubbio.

Il mio tentativo era quello di aprire una discussione tra noi cittadini su un tema che ci interessa da anni, la piscina è un risultato compiuto che vediamo dopo anni e anni. A tutti noi sannicolesi interessa il suo futuro».

Quindi il suo intento non era quello di attaccare direttamente l'amministrazione della struttura e della società.

«Assolutamente! Il mio discorso era più a favore della società Alba Oriens che a suo discapito. Un buon imprenditore è bravo a trasformare i vincoli in opportunità. Lo staff in questione parte con molti vincoli imposti dal comune, se si dimostrerà in grado di uscirne illeso e andrà avanti col suo progetto darà prova di un'ottima qualità imprenditoriale. La mia non era una critica nei confronti dell'Alba Oriens, ma del comune che ha ostacolato con i suoi costi la società».

Un'altra critica all'amministrazione comunale è stata fatta sul dissesto e l'Imu e la Tasi.

«Sì, ho voluto fare chiarezza su una questione molto delicata. Alcune decisioni prese dal comune non mi sono sembrate correttissime. Parlo sempre in qualità di cittadino competente in economia, l'ho ritenuto opportuno.

Marotta non ha gestito con i tempi giusti il problema presentatosi nel 2015 ma scoppiato solo adesso. La mia domanda è: perchè il sindaco ha preferito rimandare rischiando una prescrizione?

Ho presentato delle gestioni alternative a quella dell'amministrazione comunale e attualmente sto facendo della consulenza gratuita ai miei conoscenti di San Nicola che vogliono fare ricorso».

I giornali la stanno definendo un anti-Marotta. Queste sue aperte critiche arrivano in vista delle imminenti elezioni comunali?

«Io adesso sono un comune cittadino e la mia posizione politica è da ritenere tale. Ho avuto varie occasioni per non essere d'accordo con la politica del sindaco, sempre in modo democratico. Per ora mi concentro sulle questioni tecniche a me più vicine, per il bene della verità».

Claudia Mazzarelli