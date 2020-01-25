catone kona
14:41:54 CASERTA. Prestigiosissimo riconoscimento per Antonio Iuliano, titolare delle pizzerie Donna Sophia che si trovano a Caserta in via San Carlo, a Maddaloni in via Appia e a Casagiove in via Sardegna.

Donna Sophia, infatti, è stata inserita sul prestigioso portale delle Eccellenze italiane dove vengono censiti i migliori locali e i migliori prodotti della Penisola.

Antonio Iuliano ha fatto della qualità il suo marchio di fabbrica.

Lavorazione secondo l’antica tradizione, i migliori ingredienti sulla piazza e quella mano che fa la differenza: sono questi i segreti della pizza di Donna Sophia.

«La pizza non è un primo, non è un secondo, non è un alimento – si legge sul portale a proposito di Donna Sophia –

La pizza è l'essenza della felicità!

Donna Sophia crea esperienze di gusto!

La nostra storia ha origini lontane e nel corso degli anni Donna Sophia è diventata un riferimento per l’intera città. Le nostre pizze piacciono a tutti: a bambini, studenti, casalinghe, professionisti, nonni e anche ai turisti.

Negli anni in cui la città sta diventando sempre più affamata, Donna Sophia cresce e si rinnova, si fa più bella, cambia look.
Segui i nostri aggiornamenti, appassionati alla nostra storia.

Vi racconteremo giorno dopo giorno l’esperienza gustativa più bella del mondo».

