06:19:15 CASERTA. Il piano di dimensionamento scolastico approvato dal Comune di Caserta finisce di nuovo davanti ai giudici.

Ancora un’altra scuola lo impugna e ne chiede l’annullamento.

L’Istituto Comprensivo Statale Vanvitelli di Caserta ha impugnato dinanzi al TAR Campania, il piano di dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2020/2021.

Il ricorso, proposto dall’avvocato amministrativista Paolo Centore, è stato incardinato contro il Comune di Caserta, la Regione Campania, il MIUR, e nei confronti degli Istituti comprensivi Pietro Giannone, Don Milani, Collecini.

L’I.C. Vanvitelli ha censurato la delibera n° 203/2019 con cui la giunta comunale di Caserta, il 29 novembre scorso ha sostituito il Piano di dimensionamento della rete scolastica che essa stessa aveva approvato con una precedente delibera n°152 il giorno 08 ottobre 2019.

Secondo il ricorrente, con la seconda delibera il Comune ha attribuito un numero di alunni sproporzionato in eccesso ai tre istituti coinvolti nel ricorso.

L’avvocato Centore evidenzia come, addirittura al Giannone siano stati assegnati 1.283 alunni con questo nuovo piano, un numero superiore al massimo normativamente previsto, fissato a 1.200 dalle linee guida regionali.

Al contrario all’istituto Vanvitelli ne ha assegnati appena 730, uno in meno dell’istituto comprensivo Da Vinci, che ne ha 731, che però non risulta abbia proposto ricorso al TAR Campania.

Nell’articolato esposto presentato al Tar, l’avvocato Centore evidenzia come la delibera di giunta comunale n°203/2019 appare anche caratterizzata da numeri errati giacchè, ad esempio, all’istituto comprensivo Dante Alighieri di Caserta sono stati erroneamente attribuiti i plessi di San Benedetto, che invece sono aggregati alla Vanvitelli, mentre il numero degli iscritti del Collecini non è realistico, perché nel conteggio la giunta comunale non ha compreso 300 alunni di Castel Morrone che sono iscritti ai plessi del Collecini.

L’avvocato Paolo Centore ha richiesto la fissazione di una camera di consiglio al TAR Campania per la discussione dell’istanza cautelare di sospensione del piano di dimensionamento, che sarà fissata nel prossimo mese di febbraio.