18:28:02 NAPOLI. Nasce un nuovo spazio per la tutela dei diritti e delle tutele delle lavoratrici e lavoratori della Guardia di Finanza. Il nuovo sindacato si chiama USIF (Unione sindacale italiana finanzieri) ed è sostenuto dalla UIL.

La neo struttura ed organizzazione sindacale nazionale presenterà gli organismi delle sue sedi territoriali in Campania, lunedì, 27 gennaio, alle ore 16:00, presso la sala Calipso, della Stazione Marittima di Napoli.

La possibilità di potersi unire in associazione di carattere sindacale si è realizzata grazie alla sentenza della Corte Costituzionale n.120/2018 che ha riconosciuto anche ai militari di potersi associare in organismi professionali a carattere sindacale.

In Campania, l’USIF avrà sezioni territoriali a Napoli, Salerno, Avellino, Caserta e Castellammare di Stabia.

Programma del 27 gennaio 2020- ORE 16:00- Stazione Marittima-Napoli:

Presiede :

Arcangelo Caso, Socio Fondatore Usif

Saluti ed interventi istituzionali:

Giovanni Sgambati, segretario generale della UIL Campania

Enrico Panini, vice sindaco di Napoli

Franco Picarone, Presidente II commissione Bilancio e Finanza Regione Campania

Gioacchino Alfano, già Sottosegretario di Stato alla Difesa

L’apertura dei lavori sarà affidata a :

Francesco Maria Gennaro, Servizio Organizzazione UIL nazionale

Interviene:

Vincenzo Piscozzo, Segretario generale Usif

Conclusioni:

Sandro Colombi, Responsabile Dipartimento Sicurezza UIL nazionale