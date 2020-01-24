catone kona
FIAS_CASERTA
catone tucson
icauto_2023_250x250
BCC mi curo

Pin It
Whatsapp

18:23:24 CESA. “Anche per l’anno 2020 la Giunta Comunale ha approvato l’adesione al Progetto “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita” mediante la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con l’associazione Banco Alimentare Campania Onlus”, ad annunciarlo è l’assessore alle politiche sociale Giusy Guarino.

Il progetto è finalizzato a fornire a n. 100 nuclei familiari residenti, che versano in condizioni di disagio economico, un sostegno attraverso l’erogazione di un pacco mensile, contenente prodotti alimentari, per il periodo gennaio-dicembre 2020 (escluso il mese di agosto), che saranno distribuiti dai volontari della protezione civile.

Per questa ragione è stato emesso un avviso pubblico finalizzato all’acquisizione delle domande di ammissione al beneficio, le quali saranno oggetto di valutazione da parte dell’ufficio servizi sociali, che provvederà a predisporre apposita graduatoria.

In caso di rinuncia nel corso dell’anno o di decadenza del beneficio per il mancato ritiro del pacco per due mesi consecutivi, si procederà allo scorrimento della graduatoria.

I richiedenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, pena l’esclusione del beneficio: residenza nel comune di Cesa alla data di pubblicazione dell’avviso; reddito ISEE inferiore ad euro 6.000,00 (tremila/00);

documento di affidamento da parte dei Servizi Sociali per ISEE superiore ai 6.000,00 euro;

Assenza di assistenza alimentare da parte di altri organismi che forniscono aiuti alimentari sul territorio.

A parità di requisiti, saranno applicati i seguenti criteri di priorità: presenza nel nucleo familiare del maggior numero di minori di età inferiore a sei anni;

presenza nel nucleo familiare di soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria;

nucleo familiare sottoposto a provvedimento di sfratto dell’abitazione;

L’apposito modello di domanda per la presentazione della richiesta è disponibile presso l’ufficio servizi sociali ed è inoltre scaricabile dal sito www.comune.cesa.ce.it.

Le istanze potranno essere presentate a partire dal 22/01/2020 e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 01/03/2019 all’ufficio protocollo, negli orari di apertura al pubblico.

Le domande non compilate correttamente in ogni sua parte e/o mancanti dei documenti obbligatori richiesti saranno escluse dalla valutazione.

open day

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

LE NOTIZIE DEL GIORNO DEL 24 NOVEMBRE - …

26-11-2025 Hits:132 dall'italia e dall'estero La Redazione

Belgio: iniziato sciopero 3 giorni contro misure di austerità annunciate del governo

Read more

I FATTI DEL GIORNO 20 NOVEMBRE - Indones…

21-11-2025 Hits:168 dall'italia e dall'estero La Redazione

Indonesia: terremoto di magnitudo 6 colpisce l'isola di Seram

Read more

Reddito di dignità, inclusione e scuole…

18-11-2025 Hits:571 speciale elezioni La Redazione

16:50:47 Reddito di dignità, salario minimo negli appalti regionali, dignità e sicurezza sul lavoro, rilancio delle periferie. Sono solo alcuni dei temi affrontati da Raffaele Aveta, candidato alle prossime elezioni...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next