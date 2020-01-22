21:30:44 E’ stato presentato questa mattina nel corso di una partecipatissima conferenza stampa il liceo del gusto campano, il nuovo corso di studi che sarà attivo dal prossimo anno scolastico presso l’Isis Ferraris di Centurano.
L’istituto guidato dalla dirigente scolastica Antonietta Tarantino è il primo in Italia ad aver ottenuto questo tipo di riconoscimento.
Si tratta di un progetto ambizioso che permette agli studenti di aprirsi a nuove strade nel mondo del lavoro.
«E’ un liceo a tutti gli effetti – ha sottolineato la dirigente scolastica – che apre le porte a facoltà come scienze della comunicazione, scienze del turismo e che spiana la strada degli studenti alle nuove professioni.
Sarà data particolare attenzione a materie umanistiche, ma anche al marketing.
Gli studenti avranno la possibilità di conoscere i prodotti della nostra regione dell’enogastronomia, di poterli valutare, raccontare per poter poi diventare food blogger, critici enogastronomici».
Domenica 26 gennaio è in programma un open day nel corso del quale, comunque, le famiglie potranno conoscere più da vicino il nuovo indirizzo così come tutte le opportunità che offre il Ferraris.
Testimonial di eccezione della mattinata di oggi e del corso di studi, l’attore ed executive chef Andy Luotto.
«Non c’è solo la manualità, ma anche la possibilità di conoscere la storia e le tradizioni dietro questo corso di studi – ha sottolineato Luotto –
In questo territorio c’è una cultura straordinaria che va valorizzata».