catone kona
FIAS_CASERTA
catone tucson
icauto_2023_250x250
BCC mi curo

Pin It
Whatsapp

15:28:34 Una mattinata intensa quella di domani al Senato, dove avrà luogo la conferenza stampa con il senatore Matteo Renzie il gruppo politico nazionale Millennials. Il breve incontro con i giornalisti sarà un modo per aprire la giornata di lavori e confronto su varie tematiche e problematiche dei territori lamentante dai giovani italiani.

Argomento centrale la Legge 18 App. Si discuterà dell'ampliamento, dell'opposizione alla proposta di abrogazione e delle tempistiche di applicazione per ogni singolo neo diciottenne. 

La provincia di Caserta, rappresenta da Alessandro Fedele, dopo aver elaborato un ampio piano di lavoro e proposte, è pronta ad opporsi a qualunque tipo di eliminazione ed oppressione nei confronti dei giovani.

A livello amministrativo, grazie anche alla presenza del Consigliere comunale di Aversa, Mariano Scuotri, già rappresentante nazionale Millennials, il confronto con il Senatore Renzi sarà ampliato sulle problematiche delle amministrazioni locali. 
Grazie ad Arianna Furi, coordinatore nazionale del movimento Millennials, nuove opportunità si aprono per la politica dei giovani.

La Campania sembra volersi fare strada con ogni mezzo a sua disposizione.

Ora non resta che attendere i risultati che a livello locale porterà il neo coordinatore campano Giovanni Goglia.

 

open day

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

I FATTI DEL GIORNO 20 NOVEMBRE - Indones…

21-11-2025 Hits:137 dall'italia e dall'estero La Redazione

Indonesia: terremoto di magnitudo 6 colpisce l'isola di Seram

Read more

Reddito di dignità, inclusione e scuole…

18-11-2025 Hits:538 speciale elezioni La Redazione

16:50:47 Reddito di dignità, salario minimo negli appalti regionali, dignità e sicurezza sul lavoro, rilancio delle periferie. Sono solo alcuni dei temi affrontati da Raffaele Aveta, candidato alle prossime elezioni...

Read more

L’APPUNTAMENTO - CNA Campania Nord al …

10-11-2025 Hits:331 Campania Focus La Redazione

10:02:32 In un mercato sempre più complesso per le imprese del settore termoidraulico, CNA Campania Nord conferma il suo ruolo di partner affidabile e riferimento costante, promuovendo iniziative di formazione...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next