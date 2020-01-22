15:28:34 Una mattinata intensa quella di domani al Senato, dove avrà luogo la conferenza stampa con il senatore Matteo Renzie il gruppo politico nazionale Millennials. Il breve incontro con i giornalisti sarà un modo per aprire la giornata di lavori e confronto su varie tematiche e problematiche dei territori lamentante dai giovani italiani.

Argomento centrale la Legge 18 App. Si discuterà dell'ampliamento, dell'opposizione alla proposta di abrogazione e delle tempistiche di applicazione per ogni singolo neo diciottenne.

La provincia di Caserta, rappresenta da Alessandro Fedele, dopo aver elaborato un ampio piano di lavoro e proposte, è pronta ad opporsi a qualunque tipo di eliminazione ed oppressione nei confronti dei giovani.

A livello amministrativo, grazie anche alla presenza del Consigliere comunale di Aversa, Mariano Scuotri, già rappresentante nazionale Millennials, il confronto con il Senatore Renzi sarà ampliato sulle problematiche delle amministrazioni locali.

Grazie ad Arianna Furi, coordinatore nazionale del movimento Millennials, nuove opportunità si aprono per la politica dei giovani.

La Campania sembra volersi fare strada con ogni mezzo a sua disposizione.

Ora non resta che attendere i risultati che a livello locale porterà il neo coordinatore campano Giovanni Goglia.