22:08:52 Sono previste 7600 assunzioni di infermieri in varie strutture ospedaliere del territorio campano.

Alla Mostra d'Oltremare di Napoli sono state portate a termine per il primo blocco di assunzioni, 797 posti così suddivisi:

-567 infermieri sono stati assegnati all'Asl Napoli 1;

-70 all'Asl Napoli 2;

-130 all'Asl Napoli 3;

-20 al Pascale;

-10 al Policlinico Federico II.

Le assunzioni sono state fatte scorrendo le graduatorie del concorso bandito dall’azienda ospedaliera Cardarelli.

“E’ una giornata importante per la nostra regione che da buone speranze per il futuro. Lo scorrere delle graduatorie dei concorsi pubblici regolarmente svolti permette di accelerare le assunzioni risparmiando denaro pubblico, e ciò è un’ottima cosa.”- è stato il commento del Consigliere Regionale dei Verdi e membro della Commissione Sanità Francesco Emilio Borrelli.

M5S, Ciarambino: “Infermieri, procedure di assunzione alla Mostra per assistere allo show di De Luca”

La capogruppo regionale e responsabile nazionale sanità: “Dirigenti e personale Asl in trasferta per le pratiche dei contratti durante l’evento elettorale”

“I 797 infermieri neoassunti nelle strutture delle Asl napoletane sono stati costretti questa mattina a prendere parte a un squallido evento elettorale organizzato alla Mostra d’Oltremare dal governatore De Luca.

Le procedure per la contrattualizzazione dovrebbero avvenire negli uffici gestione risorse umane delle Asl di competenza, dove si procede all’assegnazione ai reparti. De Luca invece ha fatto evacuare quegli uffici e ha fatto lavorare in trasferta personale e direttori amministrativi, affinché l’intera pratica fosse espletata nel corso di un suo squallido comizio di piazza, al quale i malcapitati infermieri non hanno a quel punto potuto sottrarsi”.

Lo denuncia la capogruppo regionale M5S e responsabile nazionale sanità Valeria Ciarambino.

“Una procedura assolutamente anomala - sottolinea Ciarambino - a partire dalle convocazioni fuori sede dei vincitori di concorso e del personale degli uffici per le pratiche di assunzioni, passando per i dirigenti sanitari.

Il tutto per uno show condito di menzogne, come quella del concorso in questione che non è stato affatto bandito, come ha sostenuto il governatore, solo grazie all’uscita dal commissariamento, ma oltre un anno e mezzo prima.

Ci chiediamo quanto sia costato alle casse dei campani questa ennesima festa elettorale per una pratica che si sarebbe potuta svolgere negli uffici preposti a costo zero”.