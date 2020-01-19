20:26:16 MADDALONI. Dopo 9 anni di assenza dalla scena politica, Vincenzo Bove, leader del Movimento Politico ”Uniti per Maddaloni“, rientra come componente della squadra politica, nominato dal sindaco Andrea De Filippo.

Vincenzo Bove, che per diversi anni ha ricoperto la carica di Assessore comunale nelle giunte dei sindaci Gaetano Pascarella, Michele Farina, Antonio Cerreto e Franco Lombardi con cui ricoprì anche il ruolo di Vice Sindaco, ringrazia il Sindaco per la fiducia accordatagli.

Le Amministrazioni quando si insediamo lavorano su due fasi: una di programmazione e una di realizzazione. Questo è il tempo della seconda fase.

«Inizieranno a breve i lavori di ristrutturazione della Casa Comunale, fermi ormai da 9 anni. Tra poco ci rarà il ripristino della vigilanza delle aree di sosta a pagamento. Partirà la custodia delle aree a verde della città e la manutenzione di queste aree per ridonarvi uno stato più decoroso rispetto a quello in cui versano che da 9 anni sono restate senza. Si attueranno interventi volti a mantenere in uno stato decoroso la struttura del Cimitero Comunale».

E’ giunto il tempo delle gare d’appalto per Maddaloni.

«Si avvierà la gara di appalto per la manutenzione degli edifici Comunali, ferma da ben 10 anni. La gara della manutenzione dei manti stradali e degli impianti fognari è in fase attuativa: da oggi in poi i lavori di ripristino saranno attuati in tempi più brevi, limitando i disagi causati dalle lunghe attese. Partirà la gara per l’impianto della Pubblica Illuminazione, ferma anch’essa da 10 anni».

Uno dei problemi più grande del Comune è legato alla carenza di personale come intendete muovervi?

«Prenderà il via il piano occupazionale del Comune, per cui si indiranno concorsi per il reclutamento di figure utili a migliorare e potenziare l’organico funzionale della macchina Comunale. Si darà spazio nuovamente al Servizio Civile Nazionale con l’impegno di giovani diplomati e laureati».

I cittadini si aspettano risposte sul piano dei tributi...

«Terminato il dissesto finanziario al Comune, l’Amministrazione abbasserà i costi dei dei tributi, a partire già dalla mensa scolastica per la quale un primo segnale è stato dato quest’anno con la riduzione delle tariffe».

Oltre alla manutenzione, nell’immediato futuro i cittadini possono attendersi l’inizio delle grandi opere?

«Sono iniziati i lavori del casello autostradale del tratto Salerno-Maddaloni, che sicuramente fornirà opportunità di sviluppo per la città. Sarà approvato definitivamente il nuovo piano Regolatore Comunale che incentiverà la crescita della città. Si continuerà a lavorare per ottimizzare la raccolta differenziata, e incentivare i cittadini a rendere la città più pulita».

Cosa farà l’amministrazione De Filippo per il centro di Maddaloni?

«Sarà attuata una zona traffico limitato, nel centro storico per rendere più vivibile la città, dando spazio al passeggio pedonale e alle iniziative sociali del comune».

Quello di cui parla è sicuramente un progetto ambizioso. Di cosa avrà bisogno il sindaco per realizzarlo?

«Per fare in modo che tutto ciò sia fattibile si richiede una vasta collaborazione dei cittadini, una sinergia di tutte le forze politiche, al di là del colore partitico, volta al bene comune, nonché la collaborazione delle Associazioni presenti sul territorio Comunale».