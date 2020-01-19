catone kona
18:32:05 VILLA LITERNO. Il gruppo liternese di Italia Viva dopo l’incontro tenutosi la settimana scorsa a Caserta con il Vice Presidente della Camera e Coordinatore Nazionale di Italia Viva, Ettore Rosato, alla presenza anche dell’On. Gennaro Migliore, dell’On. Luigi Bosco e Nicola Caputo, condivide ufficialmente la linea del partito che si sta delineando in questi giorni sia a livello nazionale che a livello locale.

Infatti, con comunicazione protocollata nei giorni scorsi dall’Assessore Arturo Caiazzo e dall’Assessore Raffaela Ucciero, è stato comunicato al Presidente del Consiglio il cambio di denominazione del gruppo consiliare “Villa Literno Viva” costituitosi nel mese di Novembre 2019, in “Italia Viva Villa Literno”.

Italia Viva ricopre con i due assessori un posto centrale nella politica liternese, sia in Consiglio Comunale che in Giunta, attestando la forza propulsiva che il partito renziano sta esprimendo dalla sua costituzione ad oggi.

La coordinatrice Giusy Capoluongo, si dice soddisfatta del lavoro che i due assessori in quota Italia Viva stanno portando avanti, che con linearità e senso di responsabilità hanno condiviso un cronoprogramma amministrativo volto a migliorare i settori di loro competenza.

L’obiettivo politico che ci siamo prefissati, in questa prima fase, è quello di puntare a integrare nella politica locale tantissimi cittadini che da tempo cercano un luogo da cui far ripartire con nuovo entusiasmo e spirito propositivo il proprio impegno per la città, lontano dalle inutili polemiche e dalle strumentalizzazioni.

