15:32:58 CAPUA. ​L’Assemblea dei Soci del Cira, riunitasi lo scorso 8 gennaio presso la sede dell’Agenzia Spaziale Italiana, ha approvato all’unanimità il Piano Triennale 2020-2022 ed il Bilancio consuntivo 2018.

Particolari apprezzamenti sono stati espressi da tutti i soci per l’azione del nuovo management che ha portato all’approvazione questi due documenti che costituiscono un prezioso passo propedeutico al potenziamento del Centro ed una conferma della rilevanza della ricerca aerospaziale per la competitività nazionale, europea e delle numerose piccole e medie imprese che rappresentano un’eccellenza della regione Campania.

Il 2020 sarà un anno importante per il Cira visto che in cantiere ci sono una serie di progetti di livello internazionale.

​​Nell’anno che si è appena aperto, infatti, le attività di ricerca del CIRA nel campo dell'Osservazione della Terra puntano a raggiungere obiettivi ambiziosi attraverso lo sviluppo di nuove piattaforme High Hybrid Altitude Airship​, nonché di metodologie ed applicazioni di monitoraggio basate sulle specifiche capacità di osservazione in prossimità e persistenza.

Le piattaforme stratosferiche consentiranno, infatti, di effettuare il controllo continuo di un territorio ad altissima risoluzione spaziale e di svolgere una molteplicità di missioni: monitoraggio ​ambientale, agricoltura di precisione, sorveglianza del territorio e dei confini, operazioni di ricerca e salvataggio, telecomunicazioni.

Accanto alla ricerca, il 2020 sarà un anno intenso per il Cira anche per quello che riguarda la formazione dei giovani.

Il CIRA promuove corsi permettendo alle nuove leve del campo della ricerca aerospaziale di fare esperienza e specializzarsi in discipline afferenti alle proprie attività, e favorisce l'apertura culturale e la creazione di un ambiente multidisciplinare e internazionale.

Il centro promuove anche delle borse di studio.

In particolare sono previste Borse di Studio CIRA e Borse di studio presso il centro di ricerche finanziate da enti esterni.

Sarà inoltre possibile effettuare tirocini Curriculari. Il CIRA in collaborazione con Fondazione CRUI ha bandito 25 posti per tirocini curriculari. Per le modalità di partecipazione è necessario consultare la modulistica sul sito del Cira o su quello della Fondazione Crui. Sono inoltre possibili tirocini Extra Curriculari.

Il Cira partecipa al progetto Garanzia Giovani finanziato dalla Regione Campania per la lotta alla disoccupazione giovanile.

Anche in questo caso per avanzare candidature è necessario consultare il sito.