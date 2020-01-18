15:44:15 CASERTA. E’ in atto un vero e proprio piano di ristrutturazione del personale dell’azienda sanitaria di Caserta. Il direttore generale Ferdinando Russo, infatti, con determina 46 deò 13 gennaio scorso ha bandito un concorso per una vera e propria infornata di amministrativi all’interno dell’Asl.

Dovranno essere assunti, infatti 82 assistenti amministrativi categoria C e 46 collaboratori amministrativi professionali categoria D. Una novità importante interesserà anche l’ospedale di Marcianise dove con determina 44 del 13 gennaio è stato individuato il nuovo responsabile dell’Unità operativa complessa di medicina generale.

Si tratta di Mauro Giordano che prende il posto di Nicola Passariello andato in pensione lo scorso primo novembre. La direzione regionale ha anche recepito in materia di personale, le decisioni assunte dalla Regione Campania in merito ad alcuni distacchi in basi ai quali i dipendenti in questioni sono a disposizione dell’azienda solo per determinati giorni alla settimana.

Si tratta di Anna Allocca all’Asl per un giorno alla settimana, Michelina Silvana Antropoli che, invece, lo sarà per due, Giuseppe Di Loria per quattro, e Raffaela Errico per cinque giorni.

Ma le novità più interessanti riguardano il potenziamento dell’organico con personale full time. Con determina 38 sempre del 13 gennaio è stato stabilito di nominare un nuovo primario di radioagnostica all’ospedale di Sessa Aurunca per far fronte alla grande richiesta che c’è di controlli alla mammella abbinata all’assenza di figure in grado di effettuarli.

Con l’atto in oggetto, in particolare, è stato stabilito di procedere allo scorrimento della graduatoria dell’avviso pubblico effettuato nello scorso mese di luglio attraverso il quale già sono stati individuati due dipendenti con questa mansione.

Va poi avanti la selezione interna per gli incarichi di sostituzione di direttori delle unità operative complesse di servizio controllo delle prestazioni in accreditamento, servizio relazioni con il pubblico e servizio formazione.

Nello specifico sono quattro le candidature per la prima unità

(Edgardo Di Lullo, Ubaldo Lanzante, Angela Manfredi e Alfonso Santagata),

cinque per la seconda

(Raffaela Antonietta Ferrucci, Ubaldo Lanzante, Alessio Maione, Alfonso Santagata, Lucia Filomena Santoro)

e sei per la sesta

(Bernardino Aldi, Arcangelo Correra, Giuseppe Di Loria, Ubaldo Lanzante, Giuseppina Marra, Francesco Quaternato).

Con determina 10 del tre gennaio, invece, è stata ratificata la convenzione con l’azienda ospedaliera Colli di Napoli per poter attingere alla graduatoria del concorso per primari di anestesia e rianimazione bandito dal nosocomio partenopeo.

In base a tale convenzione l’Asl di Caserta può reperire le figure che mancano tra gli idonei di quel concorso per un numero di figure da concordare, con l’azienda Colli.

I nuovi provvedimenti sono in continuità con quelli adottati dal neo direttore generale a fine anno. Tra gli ultimi atti c’è stata la sistemazione della posizione dei precari per evitare di cominciare l’anno senza essere in grado di poter garantire determinati servizi.

Russo non poteva non mettere mano alla questione dei veterinari per i quali è in atto un corso che, però, non si chiuderà in tempi rapidi.

Con delibera 519 dello scorso 10 dicembre, il direttore generale Ferdinando Russo ha disposto la proroga di ulteriori tre mesi, fino al 31 marzo 2020, dei 43 veterinari in servizio.

La speranza dei veterinari è che questa possa essere davvero l’ultima proroga prima di poter firmare l’agognato contratto in modo da poter godere dei privilegi equivalenti al servizio che offrono per conto dell’azienda.

E’ ancora presto, comunque, per poter dire se la prossima sarà davvero la volta buona. Per il momento i 43 veterinari devono ‘accontentarsi’ di conservare la propria posizione all’interno dell’azienda in attesa di tempi contrattualmente migliori.

Sono stati rinnovati i contratti di Abbondande Lucia;

Balzano Stefania;

Beatrice Luigi;Cenciotti Vittoria,

Cirioli Giacomo,

De Maria Lucio;

De Rosa Antonio;

De Rosa Stefano;

Diana Tony;

Esposito Brunella;

Flauto Giovanni;

Fraticelli Sergio;

Giordano Giuseppe;

Lattero Gianpaolo;

Marchitelli Silvia Ida;

Mascolo Celestina;

Miele Davide;

Migliaccio Antonietta;

Minichiello Angela;

Modesto Luca; Moriello Silvestro;

Morlando Francesco;

Narni Mancinelli Maria;

Negri Marco;

Palazzo Antonella;

Palazzo Francesco;

Pepe Giuseppina;

Perri Chiara;

Piccolo Filomena;

Riccitelli Marcellino;

Rozza Mariapia;

Russo Carmine;

Silvestre Vincenzo;

Sorgente Francesco;

Tartaglia Mario;

Tranquillo Tommaso;

Vallefuoco Biagio;

Viola Elisabetta;

Vitale Gennaro,

Casella Grazia;

Mingione Luigi;

Pietraggi Massimiliano Boris;

Terracciano Domenico.

Situazione speculare si è venuta a determinare per quello che riguarda i dirigenti medici di pediatria. Il direttore generale Ferdinando Russo, infatti, è stato costretto a prorogare di altri otto mesi i contratti a Teresa De Michele e Cristina Gagliardo in quanto, all’interno dell’azienda sanitaria si continua a registrare un’endemica carenza di queste figure nonostante gli avvisi pubblici pubblicati dall’Asl in questi mesi.

Il numero uno dell’azienda, ha, poi, disposto una proroga di altri otto mesi a Dario Grimaldi, dirigente medico di radiologia all’ospedale Moscati di Aversa proprio per la carenza di questa figura professionale all’interno dell’azienda.

Grimaldi era stato assunto otto mesi fa con un contratto a tempo determinato proprio per questa ragione, ma, in questo lasso di tempo, non si è riusciti a superare la difficoltà e, quindi, toccherà ancora a lui svolgere questa mansione.

Russo, ha messo anche in campo una serie di atti che mirano a migliorare l’offerta sanitaria partendo dal potenziamento dell’organico con operazioni a lungo termine che dovrebbero portare all’immissione di nuove figure all’interno dell’azienda con contratti a tempo indeterminato.

Tra i provvedimenti più attesi c’è, sicuramente il concorso per sessantacinque operatori socio sanitari con contratto a tempo indeterminato e posizione economica B5 bandito lo scorso 31 ottobre.

Tra i provvedimenti più significativi disposti da Russo c’è quello legato all’assunzione di quindici dirigenti medici di chirurgia generale. Il numero uno dell’azienda sanitaria, ha accolto l’istanza che gli è arrivata dalla direzione sanitaria di colmare i vuoti di organico utilizzando la graduatoria stilata con la delibera 62 del 16 settembre 2019 con la quale si procedeva ad assegnare un unico posto di dirigente medico di chirurgia generale messo a concorso.

Da una ricognizione tra le strutture sanitarie dell’azienda, però, è emerso che, per garantire i livelli minimi di assistenza era necessario procedere all’individuazione di ulteriori quindici figure che si è deciso di reperire attraverso lo scorrimento della graduatoria.

Nello specifico è emerso che mancano tre dirigenti medici di chirurgia negli ospedali di Aversa, Maddaloni, Sessa Aurunca e Piedimonte Matese.

Altre due unità, invece, devono essere inserite presso il nosocomio di Santa Maria Capua Vetere, mentre una manca a quello di Marcianise.

La graduatoria finale dalla quale si procederà ad assumere i quindici dirigenti medici con contratti a tempo indeterminato vede a partire dal primo posto Lorenzo Ascione, Giuseppe Barbato, Stefano Perrotta, Maria Diana Fidanza, Carmelo Delli Carpini, Annalisa Pascariello, Massimo Ferrucci, Giuseppe Santangelo, Claudia Cirillo, Maria Fava, Salvatore Napolitano, Diego Maria Fallefuoco, Gianluca Piccirillo, Giuseppina Di Martino, Graziella Izzo, Raffaele Porfidia, Maria Teresa Cacciapuoti, Pietro Paolo Podio, Alberto Mingione, Giuseppe Flauti.

Con delibera 318 del 5 novembre scorso, è stata anche pubblicata la graduatoria finale del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di dirigenti medici di medicina e chirurgia d’accettazione e di urgenza.

I posti messi a concorso erano ventidue, anche se, alla fine, solo otto sono risultati idonei al termine delle due prove. La graduatoria finale approvata dalla commissione vede, infatti, partendo dal primo Tiziana Battista, Valeria Iorio, Alessandra Di Sette, Annalisa Amelia, Federica Gallucci, Nunzia Varricchione, Raffaella Guarniero, Giuseppe Coppola.

L’organico dell’azienda sanitaria in questi giorni si è arricchito anche di nuovi dirigenti medici di psicologia clinica e psicoterapia e di dirigenti sociologi che hanno risposto al bando di mobilità interna. Per entrambe le figure non c’è stato bisogno di alcuna selezione, dal momento che, sono risultate idonee alla procedura di mobilità un numero di figure equivalenti a quelle richieste.

E, così, entreranno in servizio presso l’azienda sanitaria di Caserta i dirigenti psicologi di psicologia clinica e psicoterapia Rosaria Ponticiello e Michela Di Fratta e i dirigenti sociologi Silvana Francese e Annunziata Pizzella.

Sempre attraverso la stessa procedura, quella della mobilità, sono arrivati all’Asl di Caserta i tecnici della riabilitazione psichiatrica Alessio Pica e Irene Pontarelli, gli educatori professionali Fabiola Paduano e Giovannina Di Santo, l’assistente sociale Giuseppina Garofano.

Discorso differente al distretto sanitario 18 di Gricignano d’Aversa dove è stato nominato assistente primario Alfonso Nicchio.

Russo ha attinto dalla graduatoria regionale affidando l’incarico al professionista che è andato a colmare il vuoto d’organico.

Il personale dell’azienda si arricchisce, poi di quattro infermieri pediatrici che, tra le altre cose, arrivano da una struttura all’avanguardia nella cura dei bambini come l’ospedale Santobono Pousillipon di Napoli.

Dal 16 ottobre, attraverso la procedura della mobilità interna sono in servizio all’Asl di Caserta Angela Iodice, Elisabetta Bidello, Lucia Di Marco e Giuseppina Matarese.