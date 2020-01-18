11:36:28 Tre anni e quattro mesi per omicidio stradale: è questa la condanna per Giovanni Vitiello, il 27enne di Giugliano che nel marzo scorso ha causato la morte di Debora Menale, 25 anni di Gricignano d’Aversa, all’uscita della discoteca a Sant’Antimo.

Al momento dell’impatto fatale il giovane fuggì via per poi costituirsi qualche ora dopo presso i carabinieri di Villaricca.

Il 27enne, comunque, era già stato individuato dalle forze dell’ordine, dal momento che le telecamere di videosorveglianza del Comune di Giugliano avevano già registrato la targa.