10:47:57 CASERTA. Le nomine di Lucia Monaco e di Raffaele Piazza all’interno della giunta del sindaco Carlo Marino, non chiudono il rimpasto al Comune di Caserta.

Allo stato, infatti, c’è ancora il nono assessore da nominare per completare l’esecutivo.

Si tratta di una nomina importante sul piano tecnico visto che, attualmente, non viene rispettato l’equilibrio uomo/donna imposto dalla legge con uno sbilanciamento a favore dei maschietti.

Ma quali sono i tempi per la nomina della donna e a chi spetta?

Entrambi gli interrogativi non hanno una risposta chiusa e definitiva.

Partiamo dalla questione dei tempi.

Se è vero che Marino ha l’obbligo di nominare una donna per completare la giunta, così come gli ha ricordato la consigliera di parità della regione Campania compulsata da Speranza per Caserta, è altrettanto vero che questa operazione non deve essere effettuata in termini perentori pena la non validità delle delibere.

In maggioranza hanno verificato che, trattandosi di una giunta che viene modificata in corso d’opera e che lo squilibrio è stato determinato dalle dimissioni di tre donne (Stefania Caiazzo, Maddalena Corvino e Tiziana Petrillo), il sindaco ha tempi abbastanza elastici per effettuare questa nomina e per poter, contemporaneamente, svolgere una regolare attività di giunta con l’approvazione di atti.

In situazioni analoghe a quella che si è creata a Caserta, di fronte a ricorsi al Tar, il Comune si è visto riconoscere il proprio operato.

Il fatto che ci siano tempi abbastanza elastici, che non significa eterni, altrimenti il rischio della nullità delle delibere diventa una realtà, permette a Marino di poter gestire con abbastanza serenità questa fase politica.

Se è vero che il sindaco ha superato lo scoglio del bilancio, è altrettanto vero che lo ha fatto con sedici voti, uno in meno della maggioranza relativa del consiglio, il che vuol dire che, in caso di un compattamento delle forze a lui ostili in quella seduta, l’amministrazione verrebbe sciolta.

Allo stato attuale sono due i gruppi politici che non hanno una rappresentanza in giunta: il neonato gruppo di Italia Viva (Gianni Megna, Roberto Peluso, Gianfausto Iarrobino e Mario Alessandro Russo) e i consiglieri Lorenzo Gentile, Filippo Mazzarella e Domenico Maietta.

Immaginare che la partita possa esterndersi ad altri appare abbastanza complicato dal momento che, allo stato attuale, le altre caselle di giunta appaiono abbastanza intoccabili.

Federico Pica resta al suo posto perché, da assessore del sindaco è diventato espressione di tutti i gruppi politici.

Mariagiovanna Sparago, pure finita sulla graticola dopo il non voto al bilancio di Liliana Trovato, allo stato non sembra in discussione per la volontà del sindaco di riannodare un rapporto con il medico.

Gli altri assessori, poi, sono blindatissimi con Franco De Michele sostenuto dal Pd, Alessandro Pontillo da dai due di Obiettivo comune, Emiliano Casale e Dora Esposito dal terzetto dei moderati Antonio Di Lella, Massimo Russo e Camillo Federico (a loro vantaggio gioca anche il fatto di essere degli eletti).

In questo quadro uno dei due gruppi sarà accontentato con l’altro che, invece, sarà costretto a guardare. Allo stato, una certezza sembra essere rappresentata dal fatto che, almeno nell’immediato, non ci sarà il rientro di Tiziana Petrillo, visto che l’architetto, dopo le nuove nomine, dalla sua pagina Facebook ha fatto un bilancio del suo lavoro svolto in giunta che suonava come un commiato, almeno momentaneo, a Palazzo Castropignano.

«Un saluto è necessario. Al termine del mio mandato di assessore al Comune di Caserta tiro le somme di un’esperienza importante, vissuta intensamente - ha sottolineato la Petrillo - Senza retorica, ma con la consapevolezza di aver ricoperto un ruolo importante.

Sono fiera, da casertana, di aver lavorato per la mia città. Sono riconoscente a quanti mi hanno affiancato, a chi ha condiviso insieme a me importanti passi avanti nella costruzione di una nuova visione di Caserta.

E’ un percorso importante quello di rimettere al centro della città la sua valorizzazione e la sua identità culturale; è un traguardo necessario da tagliare quello di farla diventare città d’Europa.

Ho improntato il mio lavoro tenendo presente queste linee direttrici, nella collaborazione con le istituzioni, con le associazioni, con le bellissime realtà culturali di questa terra che ringrazio una ad una per l’impegno e la dedizione.

Spero, ma sono fiduciosa, che questa sana sinergia continui ad esserci, perché questo è quello di cui ha bisogno Caserta.

E’ difficile tracciare un bilancio delle cose fatte e ancor di più ricordare tutti i progetti iniziati e che sono in itinere, penso al sistema museale di Terra di Lavoro, ai siti Unesco, ai lavori di ristrutturazione per il Belvedere di San Leucio e al ripristino dei vigneti, alla fondazione per il Belvedere, ai lavori di efficientamento energetico del Belvedere e della pubblica illuminazione, all'implementazione del sistema di videosorveglianza, al wifi gratis in città, alla digitalizzazione dell'archivio storico comunale e della biblioteca Tescione, alla ristrutturazione del centro Sant'Agostino, alla nuova segnaletica turistica, al tavolo tecnico del turismo, all’Urban Center, alla costituzione del Parco dei monti Tifatini e a tanti altri.

E’ stato un onore poter amministrare la mia comunità in una esperienza unica che mi ha arricchito personalmente e professionalmente. Termina il mio percorso ma non il mio interesse per Caserta.

Colgo l’occasione per augurare buon lavoro a tutti ed in particolare ai nuovi assessori Lucia Monaco e a Raffaele Piazza».