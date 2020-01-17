17:41:02 E’ andato alla Lorenzini il primo round nel confronto con la scuola De Amicis nel braccio di ferro sul dimensionamento scolastico.
Il Tar, infatti, ha rigettato l’istanza di sospensiva immediata presentata dalla De Amicis riservandosi di affrontare la questione nella camera di consiglio del prossimo 12 febbraio.
La De Amicis ha impugnato il piano di dimensionamento scolastico nel punto in cui assegna le scuole di via G.M. Bosco alla Lorenzini.
Il ricorso è stato presentato contro la Regione e il Comune di Caserta.
I giudici, per il momento, non hanno ritenuto di dover sospendere il piano di dimensionamento approvato dal Comune di Caserta e ratificato dalla Regione Campania non ravvisandone la necessità.
I magistrati del tribunale amministrativo, comunque, si sono riservati di approfondire la questione in quello che ha tutti i toni di uno scontro giudiziario che non sembra destinato a chiudersi nel prossimo febbraio.