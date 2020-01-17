mucherino
piscitelli
catone kona
piccerillo
catone tucson
come si vota
BCC mi curo
villano
aveta
grimaldi

Pin It
Whatsapp

17:41:25 E’ previsto per lunedì 20 gennaio 2020, alle ore 16.30, presso il salone consiliare della Camera di Commercio di Caserta, l’incontro informativo organizzato dalla Regione Campania in collaborazione con Sviluppo Campania per illustrare le misure, varate dall’amministrazione regionale, a sostegno di artigiani, commercianti ed ambulanti, a seguito dello stanziamento di 25 milioni di euro.

L’appuntamento di lunedì, il terzo in ordine cronologico previsti dalla Regione nelle cinque province ha il fine di garantire la corretta informazione relativa alla presentazione delle istanze a seguito degli avvisi pubblicati sul BURC n.1, del 3 gennaio 2020.

I saluti saranno affidati al presidente della Camera di Commercio di Caserta, Tommaso De Simone; al sindaco di Caserta, Carlo Marino e all’assessore alle Attività produttive e Ricerca scientifica della Regione, Antonio Marchiello, mentre ad illustrare “Le agevolazioni per le imprese artigiane e commerciali” sarà il dirigente di Sviluppo Campania, Sergio Tanga e le conclusioni saranno del governatore della Regione, Vincenzo De Luca.

A seguire, previa prenotazione durante la fase di registrazione, saranno assicurati incontri individuali con esperti di Sviluppo Campania. «Si tratta di misure di sostegno – ha spiegato il presidente De Simone – per le piccole imprese che sono l’ossatura portante del sistema economico del nostro territorio.

Sarà interessante conoscere nel dettaglio tutto il sistema delle agevolazioni e soprattutto avere a disposizione esperti che potranno illustrare alle nostre aziende artigiane e commerciali come presentare le istanze».

FIAS_CASERTA
open day
icauto_2023_250x250

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

Reddito di dignità, inclusione e scuole…

18-11-2025 Hits:449 speciale elezioni La Redazione

16:50:47 Reddito di dignità, salario minimo negli appalti regionali, dignità e sicurezza sul lavoro, rilancio delle periferie. Sono solo alcuni dei temi affrontati da Raffaele Aveta, candidato alle prossime elezioni...

Read more

L’APPUNTAMENTO - CNA Campania Nord al …

10-11-2025 Hits:277 Campania Focus La Redazione

10:02:32 In un mercato sempre più complesso per le imprese del settore termoidraulico, CNA Campania Nord conferma il suo ruolo di partner affidabile e riferimento costante, promuovendo iniziative di formazione...

Read more

SERIE A - Bologna-Torino: i rossoblu osp…

29-10-2025 Hits:305 Sport La Redazione

12:26:58 La Serie A dà spazio anche al turno infrasettimanale valido per la 9^ giornata del girone d’andata del massimo campionato italiano. Squadre dunque in campo non solo nel weekend...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next