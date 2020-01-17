17:41:25 E’ previsto per lunedì 20 gennaio 2020, alle ore 16.30, presso il salone consiliare della Camera di Commercio di Caserta, l’incontro informativo organizzato dalla Regione Campania in collaborazione con Sviluppo Campania per illustrare le misure, varate dall’amministrazione regionale, a sostegno di artigiani, commercianti ed ambulanti, a seguito dello stanziamento di 25 milioni di euro.

L’appuntamento di lunedì, il terzo in ordine cronologico previsti dalla Regione nelle cinque province ha il fine di garantire la corretta informazione relativa alla presentazione delle istanze a seguito degli avvisi pubblicati sul BURC n.1, del 3 gennaio 2020.

I saluti saranno affidati al presidente della Camera di Commercio di Caserta, Tommaso De Simone; al sindaco di Caserta, Carlo Marino e all’assessore alle Attività produttive e Ricerca scientifica della Regione, Antonio Marchiello, mentre ad illustrare “Le agevolazioni per le imprese artigiane e commerciali” sarà il dirigente di Sviluppo Campania, Sergio Tanga e le conclusioni saranno del governatore della Regione, Vincenzo De Luca.

A seguire, previa prenotazione durante la fase di registrazione, saranno assicurati incontri individuali con esperti di Sviluppo Campania. «Si tratta di misure di sostegno – ha spiegato il presidente De Simone – per le piccole imprese che sono l’ossatura portante del sistema economico del nostro territorio.

Sarà interessante conoscere nel dettaglio tutto il sistema delle agevolazioni e soprattutto avere a disposizione esperti che potranno illustrare alle nostre aziende artigiane e commerciali come presentare le istanze».