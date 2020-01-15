mucherino
piscitelli
catone kona
piccerillo
catone tucson
BCC mi curo
villano
aveta
grimaldi

Pin It
Whatsapp

19:05:11 SAN NICOLA LA STRADA. Istituzioni e mondo scientifico in prima fila per l’inaugurazione di Nova, il nuovo reparto del centro Antares che è pronto a cambiare la riabilitazione in regione Campania e al centrosud oltre, ovviamente, che in provincia di Caserta.

Attraverso le nuove tecnologie e apparecchiature ultramoderne che arrivano direttamente dagli Stati Uniti con brevetti della Nasa, Nova offrirà nuove opportunità ai pazienti che necessitano di cure.

Gran cerimoniere del pomeriggio di oggi, è stato Raffaele Gallucci, patron del gruppo Antares, mente illuminata che ha reso possibile la nascita del reparto.

«Vogliamo integrare e migliorare il nostro modello di riabilitazione che portiamo avanti con successo da trent’anni su questo territorio utilizzando le nuove tecnologie offrendo cure sempre più efficaci per i nostri pazienti – ha esordito Gallucci –

Il nuovo reparto nasce pensando a loro e alle loro esigenze.

Gli ultimi ritrovati della cibernetica applicati alla fisioterapia sono a disposizione dei nostri pazienti.

Abbiamo macchinari che utilizzano le vibrazioni per curare l’osteoporosi o patologie neurologiche come il morbo di parkinson.

Il reparto è dotato di attrezzature che allenano il respiro per la postura e l’apparato cardio vascolare.

Abbiamo un tapis roulant che consente di fare attività fisica riducendo la gravità dell’80% che è utile per la cura dell’obesità che noi riteniamo una patologia, oltre che per affrontare patologie cardiache.

Tale attrezzo, brevettato dalla Nasa, viene utilizzato anche per il miglioramento delle performance sportive».

Le novità non finiscono comunque qui, dal momento che Nova, nelle prossime settimane si arricchirà di ulteriore reparto: quello della robotica.

«Abbiamo referenze di studi internazionali che ci dicono che la robotica applicata in ambito riabilitativo porta a risultati importanti – ha proseguito Gallucci –

A breve anche Nova avrà questo reparto per permettere anche ai nostri pazienti di poter godere di tali benefici».

A portare un contributo scientifico ai lavori di questo pomeriggio Maurizio Nespoli, direttore struttura dipartimentale di riabilitazione pediatrica presso azienda ospedaliera Santobono Pausilipon, e Massimiliano Conson, professore di neuropsicologia presso Università della Campania Luigi Vanvitelli.

Presenti anche il sindaco di San Nicola la Strada Vito Marotta, l’assessore Lucio Bernardo, i sindaci di San Marco Evangelista Gabriele Cicala e Lusciano Nicola Esposito e il presidente della Corte dei Conti della Campania Michael Sciascia.

FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

Reddito di dignità, inclusione e scuole…

18-11-2025 Hits:178 speciale elezioni La Redazione

16:50:47 Reddito di dignità, salario minimo negli appalti regionali, dignità e sicurezza sul lavoro, rilancio delle periferie. Sono solo alcuni dei temi affrontati da Raffaele Aveta, candidato alle prossime elezioni...

Read more

L’APPUNTAMENTO - CNA Campania Nord al …

10-11-2025 Hits:247 Campania Focus La Redazione

10:02:32 In un mercato sempre più complesso per le imprese del settore termoidraulico, CNA Campania Nord conferma il suo ruolo di partner affidabile e riferimento costante, promuovendo iniziative di formazione...

Read more

SERIE A - Bologna-Torino: i rossoblu osp…

29-10-2025 Hits:286 Sport La Redazione

12:26:58 La Serie A dà spazio anche al turno infrasettimanale valido per la 9^ giornata del girone d’andata del massimo campionato italiano. Squadre dunque in campo non solo nel weekend...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next