Salute e Benessere

19:05:11 SAN NICOLA LA STRADA. Istituzioni e mondo scientifico in prima fila per l’inaugurazione di Nova, il nuovo reparto del centro Antares che è pronto a cambiare la riabilitazione in regione Campania e al centrosud oltre, ovviamente, che in provincia di Caserta.

Attraverso le nuove tecnologie e apparecchiature ultramoderne che arrivano direttamente dagli Stati Uniti con brevetti della Nasa, Nova offrirà nuove opportunità ai pazienti che necessitano di cure.

Gran cerimoniere del pomeriggio di oggi, è stato Raffaele Gallucci, patron del gruppo Antares, mente illuminata che ha reso possibile la nascita del reparto.

«Vogliamo integrare e migliorare il nostro modello di riabilitazione che portiamo avanti con successo da trent’anni su questo territorio utilizzando le nuove tecnologie offrendo cure sempre più efficaci per i nostri pazienti – ha esordito Gallucci –

Il nuovo reparto nasce pensando a loro e alle loro esigenze.

Gli ultimi ritrovati della cibernetica applicati alla fisioterapia sono a disposizione dei nostri pazienti.

Abbiamo macchinari che utilizzano le vibrazioni per curare l’osteoporosi o patologie neurologiche come il morbo di parkinson.

Il reparto è dotato di attrezzature che allenano il respiro per la postura e l’apparato cardio vascolare.

Abbiamo un tapis roulant che consente di fare attività fisica riducendo la gravità dell’80% che è utile per la cura dell’obesità che noi riteniamo una patologia, oltre che per affrontare patologie cardiache.

Tale attrezzo, brevettato dalla Nasa, viene utilizzato anche per il miglioramento delle performance sportive».

Le novità non finiscono comunque qui, dal momento che Nova, nelle prossime settimane si arricchirà di ulteriore reparto: quello della robotica.

«Abbiamo referenze di studi internazionali che ci dicono che la robotica applicata in ambito riabilitativo porta a risultati importanti – ha proseguito Gallucci –

A breve anche Nova avrà questo reparto per permettere anche ai nostri pazienti di poter godere di tali benefici».

A portare un contributo scientifico ai lavori di questo pomeriggio Maurizio Nespoli, direttore struttura dipartimentale di riabilitazione pediatrica presso azienda ospedaliera Santobono Pausilipon, e Massimiliano Conson, professore di neuropsicologia presso Università della Campania Luigi Vanvitelli.

Presenti anche il sindaco di San Nicola la Strada Vito Marotta, l’assessore Lucio Bernardo, i sindaci di San Marco Evangelista Gabriele Cicala e Lusciano Nicola Esposito e il presidente della Corte dei Conti della Campania Michael Sciascia.