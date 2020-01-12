mucherino
10:57:04 Il movimento 24 agosto - Equità Territoriale apre il primo circolo nella città di Napoli.

Dopo la presentazione del movimento al teatro Sannazaro lo scorso primo dicembre, nella giornata di ieri è stata ufficializzata la costituzione del circolo cittadino.

Tante le adesioni in questi giorni al movimento fondato da Pino Aprile.

Il primo firmatario per la costituzione del circolo è il Dr Antonio Marsiglia insieme ad un folto gruppo di attivisti che hanno a cuore un nuovo futuro per i nostri territori.

 La cerimonia di ufficializzazione si è svolta all’interno del locale “Piano Terra” in via Bisignano, 30.

Hanno partecipato alla cerimonia oltre al referente regionale Giuseppe Ercolino e al vicePresidente Annamaria Pisapia, il Tesoriere nazionale del movimento Emiliano Pagano ed i dirigenti Antonio Genzano e Angela Tuccillo.

 

