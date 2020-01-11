14:48:09 CASERTA. Questa mattina è stato posto in funzione il sistema di rilevamento delle altezze dei veicoli in transito in via Camusso e in via Sardegna.

Trattasi di un sistema tecnologico, con parere positivo della Soprintendenza Archeologica Belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, che tutela un bene sottoposto alla tutela del D. Lgs. n° 42/04 e, nel contempo, garantisce un’ efficace comunicazione agli utenti intimando obblighi di direzione qualora l’altezza del veicolo superi i metri 2,20.

In particolare il sistema è composto da due sensori di rilevamento dell’altezza dei veicoli, collegati ad un apparato di segnaletica ad alta luminosità (led), posti rispettivamente poco prima dell’intersezione Via Camusso/Via S. Francesco d’Assisi, per i veicoli circolanti in via Camusso e poco prima dell’intersezione Via Sardegna/Via Santorio, per i veicoli circolanti in Via Sardegna.

Il segnale integrato, avente dimensioni cm 160x75x15 e posizionato ad altezza di cm 220 da terra, è composto da:

- Pittogramma raffigurante un divieto di transito per veicoli superiori a mt 2,20 di diametro 60 cm (articolo 118 cds – figura II 66);

- Pittogramma raffigurante un obbligo di svolta a sinistra di diametro 60 cm (articolo 122 cds – figura II 80/b);

- Duplice lampeggiante Ø 200, LED posto sulla parte superiore del display.

Il funzionamento consiste nel far attivare contemporaneamente il duplice lampeggiante a led e l’obbligo di svolta a sinistra quando il sensore rileva il transito in via Camusso e via Sardegna di un veicolo superiore a mt 2,20 di altezza, segnaletica visibile dal conducente interessato in avvicinamento all’intersezione dando la possibilità a quest’ultimo di imboccare rispettivamente via San Francesco d’Assisi o via Santorio evitando il Ponte di Ercole.

Il sistema dispone di un gruppo di continuità che garantisce il corretto funzionamento del sistema anche in caso di mancanza di energia elettrica della rete pubblica.

Si confida nella massima attenzione e diligenza di tutti i conducenti.

L’Assessore alla PM Il Sindaco

Dott. Emiliano Casale avv. Carlo Marino

Soddisfazione anche da parte del consigliere Gianluca Iannucci che sottolinea come l’amministrazione si sia avvalsa di una segnaletica luminosa per evitare i continui incidenti.

«Abbiamo introdotto una nuova segnaletica per evitare che si ripetano ancora incidenti al Ponte di Ercole che tanti disagi portano alla circolazione

Tale provvedimento arriva dal lavoro di squadra che tutti i gruppi politici che hanno votato il bilancio stanno portando avanti per dare forza ed incisivbità all'azione dell'amministrazione in questa seconda parte del mandato».