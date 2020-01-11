13:00:29 Arresto di OLIVA Annunziata, nata a Caserta il 29.01.1973 residente in Casaluce alla Via salvo D’Acquisto nr.11 resasi responsabile di detenzioni ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nell'ambito delle attività info-investigative attuali e pregresse corroborate da innumerevoli arresti e sequestri di armi e droga operati nell’agro aversano da personale della Squadra Investigativa del Commissariato di P.S. diretto dal Dott. Vincenzo Gallozzi, la predetta squadra, nella giornata di ieri 10 gennaio, al fine di monitorare una già nota piazza di spaccio, organizzava un servizio di appostamento in Via Salvo d’Acquisto dove notava una persona che dopo essere scesa da un’autovettura si arrampicava su di un muretto e allungava il braccio verso il balcone dell’abitazione sita al piano rialzato ed occupata dalla signora Oliva, la quale affacciatasi cedeva qualcosa in cambio di una banconota.

A tal punto gli agenti decidevano di intervenire tentando di fermare l’acquirente che però si dava a precipitosa fuga.

Gli investigatori decidevano pertanto di intervenire all’interno dell’abitazione ove dopo un’accurata perquisizione venivano rinvenuti 34 involucri con all’interno sostanza stupefacente risultata essere “carck” per un peso di grammi 5,31 e la somma di 65,00 euro in banconote di vario taglio.

In virtù della fragranza di reato, la donna veniva dichiarata in stato di arresto e, su disposizione del P.M di turno presso la Procura della repubblica di Napoli Nord veniva associata alla casa circondariale di Pozzuoli.