21:17:15 CASERTA. La presenza del consigliere comunale di Caserta Pasquale Antonucci questa sera all’hotel Royal non è passata inosservata.

Il colonnello, infatti, si è posizionato in seconda fila a significare una sua presenza non solo formale, ma anche sostanziale al progetto di Italia Viva, anche se non ha aderito ancora al gruppo.

Che non si tratti solo di illazioni giornalistiche lo lasciano intendere le parole di Nicola Caputo che, ha citato Antonucci in più di un passaggio del suo intervento.

«Questa sera c’è anche un altro consigliere di Caserta Pasquale Antonucci che speriamo si decida presto a passare con il nostro gruppo – ha detto in un passaggio – lo aspettiamo».

Anche Gianfausto Iarrobino ha fatto un passaggio su Antonucci.

«Speriamo Pasquale decida, lo aspettiamo, ma fino ad un certo punto», ha sottolineato il medico che mette fretta al collega consigliere.

Antonucci è uno dei nomi che potrebbe candidarsi nella lista regionale di Italia Viva e che rappresenterebbe il quinto consigliere nel capoluogo della compagine renziana.

Si tratterebbe di un record che farebbe di Italia Viva il primo gruppo dell’amministrazione Marino.

Il colonnello, a fine riunione, non ha partecipato al rituale brindisi, non perché si volesse sottrarre ai festeggiamenti dei colleghi, ma perché ha partecipato alla riunione con i capigruppo sul rimpasto.

Quale sarà il suo futuro?

Staremo a vedere…