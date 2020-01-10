mucherino
21:14:08 CASERTA. Al di la dei messaggi politici che, chiaramente, non sono mancati, al Royal i riflettori erano puntati sui presenti.

Chi ha risposto al richiamo del segretario nazionale di Italia Vivia Ettore Rosato?

Tanti i volti più o meno noti presenti in sala.

Accanto agli ospiti d’onore di giornata Gianfausto Iarrobino, Roberto Peluso, Mario Russo (Gianni Megna assente giustificato perché in vacanza), e Angelo Campolattano, c’erano Tiziana Petrillo, già assessore al Comune di Caserta e l’altro consigliere del capoluogo Pasquale Antonucci.

Ancora da Caserta Pier Gaetano Fulco e Domenico Grande, ex area Giachetti del Pd.

Ancora l’ex segretario di Caserta del Pd Mauro Desiderio e Giuseppe Altieri, coordinatore dell’ex gruppo consiliare Insieme.

Presenti ancora gli ex dirigenti del Pd Gennaro Falco, Giovanni Cusano e Carmine De Lucia, che è anche consigliere comunale a Santa Maria a Vico.

Ai lavori ha partecipato il consigliere comunale di San Nicola la Strada Antonio Terracciano che ha già formalizzato la costituzione del gruppo Italia Viva nella sua cità.

In sala l’ex candidato sindaco di Casal di Principe Luigi Petrillo, il consigliere di Villa Literno Vincenzo Tavoletta e Luiga Martino di Parete.

Dall’alto casertano l’ex sindaco di Alvignano Mimmo Bove, il consigliere di Gioia Sannitica Carlo Marotti.

Presente ancora il vicepresidente della Provincia Mimmo Carrillo.

Due i consiglieri di Aversa Mariano Scuotri ed Imma Dello Iacono.

 

