21:09:44 CASERTA. C’è stata una vera e propria chiamata alle armi da parte del delegato all’agricoltura della Regione Nicola Caputo in occasione dell’incontro che si è chiuso da poco all’hotel Royal di Caserta per la presentazione del gruppo consiliare del capoluogo e delle nuove adesioni al progetto di Matteo Renzi.

«Evitiamo di nasconderci dietro i soliti tatticismi, dichiariamoci – ha esordito Caputo – prendiamo esempio dagli amici di Caserta, dall’ex candidato sindaco del centrosinistra di Maddaloni Campolattano e dai tanti amici nelle diverse realtà territoriali che senza infingimenti, hanno scelto di aderire ad Italia Viva.

L’obiettivo per l’immediato futuro deve essere l’ufficializzazione dei gruppi consiliari».

A raccogliere la sfida il consigliere regionale Luigi Bosco che ha sottolineato di essere pronto a costituire il gruppo anche a Palazzo Santa Lucia.

«Se Ettore Rosato lo ritiene opportuno – ha spiegato – lavorerò per la costituzione del gruppo anche in consiglio regionale.

Anche gli amici in Provincia sono pronti a farlo.

Qui abbiamo tre consiglieri che hanno già costituito il gruppo di Caserta Viva che, nelle prossime ore potrebbe ampliarsi e andare ad assumere la denominazione di Italia Viva».

La costituzione dei gruppi rappresenta una priorità anche per il coordinatore nazionale Ettore Rosato che ha sottolineato come Italia Viva si appresta a strutturarsi sui territori con i coordinamenti.

«L’1 e il 2 febbraio abbiamo l’assemblea nazionale per lavorare a questo progetto – ha spiegato Rosato – quello dei coordinamenti, comunque, non è un problema se si lavora come una famiglia e una comunità così come si sta facendo a Caserta.

Abbiamo già avviato il lavoro per presentare la lista di Italia Viva alle prossime elezioni regionali e su questo noi tutti dobbiamo concentrarci.

Dobbiamo costruire un partito a due cifre mettendo in campo un gruppo dirigente forte e radicato sui territori.

Sfido chiunque in sala a dirmi i nomi di tutti i parlamentari di questo territorio… ».

Da Rosato stilettate alle misure del governo come quota 100.

«C’è bisogno di investimenti sui territori e di sbloccare le opere pubbliche per rilanciare l’economia – ha chiosato – ricordate le baby pensioni del passato, oggi stiamo pagando sulla nostra pelle quei costi.

Quota 100 rappresenta le baby pensioni del 2020».

Diretto anche l’intervento di Gianfausto Iarrobino, che con Gianni Megna, assente perché in vacanza, Roberto Peluso e Mario Russo hanno formato il gruppo nel capoluogo.

«Questo è un gruppo di professionisti che vive del proprio lavoro non di professionisti della politica – ha sottolineato – è stato semplice per noi costruire il gruppo.

Non vogliamo assessori, non chiediamo visibilità, a Caserta pretendiamo che si lavori nell’interesse dei cittadini.

Se ciò avverrà il nostro sostegno alla maggioranza è garantito».

Più di respiro politico l’intervento di Roberto Peluso.

«Con Italia Viva mi auguro che si ritorni a fare politica sui territori – ha sottolineato – si riaprano le sedi di partito per dare un luogo di discussione a tutti».

Mario Russo si rivolge, invece, alle forze civiche.

«Questo è il mio primo partito – ha sottolineato – credo che tutte le forze civiche oggi possano trovare una loro casa».

Pungente l’intervento dell’ex candidato sindaco di Maddaloni Campolattano.

«Per me non è stato così semplice lasciare il Pd.

Ho partecipato alla sua costituzione, ma ho scelto di lavorare assieme ad un gruppo che mi è stato vicino in occasione delle ultime provinciali e con il quale è un piacere lavorare.

Nel recente passato noi tutti, io in primis, abbiamo compiuto tanti errori.

Mi auguro che con questa nuova esperienza almeno parte di quegli errori non saranno ripetuti».

Il compito di aprire i lavori è toccato a Luigia Martino, consigliera comunale di Parete, tra i più votati nell'ultima tornata nel suo comune e antesignana del progetto renziano in Terra di Lavoro.