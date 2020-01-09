21:23:57 Torna il segretario nazionale di Italia Viva in provincia di Caserta.

Ettore Rosato domani sera, a partire dalle 19, sarà al Jolly Hotel per un aperitivo con Nicola Caputo, Luigi Bosco e i consiglieri comunali di Caserta Gianfausto Iarrobino, Gianni Megna, Roberto Peluso e Mario Alessandro Russo che hanno formalizzato la nascita del gruppo di Italia Viva in Terra di Lavoro.

L’incontro di domani sera sarà anche l’occasione per annunciare nuove adesioni al progetto renziano in provincia di Caserta e, molto probabilmente, per discutere della vicenda del rimpasto al Comune capoluogo.

Non va dimenticato che Rosato è amico del sindaco di Caserta Carlo Marino e che, proprio l’avvocato di Puccianiello, non ha esitato ad intervenire alla prima convention di Italia Viva portando il suo saluto nonostante fosse rimasto nel Partito democratico.

Ci sarà un nuovo incontro?

Possibile anche perché oggi Italia Viva è la vera spina nel fianco del sindaco di Caserta.

Con i suoi quattro consiglieri attuali (altri potrebbero aderire nell’immediato futuro) può determinare vita o morte politica dell’esecutivo di Caserta.

Non va dimenticato che l’ultimo bilancio è passato con sedici voti, con la maggioranza assoluta che è fissata a diciassette, con Megna, Peluso e Iarrobino assenti e Mario Russo che ha votato contro.

Cosa succederà nelle prossime ore?

Staremo a vedere…