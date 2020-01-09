mucherino
piscitelli
catone kona
piccerillo
catone tucson
BCC mi curo
villano
aveta
grimaldi

Pin It
Whatsapp

09:31:39 CASERTA. La Fondazione Craxi, ha dato vita al Comitato d’onore “Craxi 2020” composto da imprenditori, artisti, politici, giornalisti e metterà in campo oltre cinquanta iniziative di vario genere nel corso dell’anno, alcune delle quali interesseranno Napoli e la Campania.

Ma il tutto, ovviamente, inizia con gli eventi di Hammamet il 17-19 gennaio dove sarà anche presentato in anteprima un docufilm.

Nel “Comitato d’onore” per il 20° Anniversario della scomparsa di Bettino Craxi sarà presente anche un casertano.

È quando emerge dalle prime indiscrezioni. Il 19 gennaio 2020 saranno trascorsi venti anni dalla scomparsa del leader socialista.

I Promotori del Comitato sono stati Stefania Craxi,

Margherita Bonvier,

Renato Brunetta,

Stefano Caldoro,

Nicola Carnovale,

Fabrizio Cicchitto,

Bobo Craxi,

Angelo Cresco,

Ugo Intini,

Claudio Martelli,

Riccardo Nencini,

Maurizio Sacconi,

Claudio Signorile,

Saverio Zavattieri.

I nomi

Nel comitato ci sarà anche Francesco Brancaccio Dirigente nazionale del psi e Responsabile Ecomafie ed Ecoreati del partito, l’ex Ministro Psi Carmelo Conte, l’attuale segretario nazionale del Psi Enzo Maraio ed Antonino Di Trapani. Numerose le adesioni anche dal mondo dello spettacolo e della cultura.

Si parte da Massimo Boldi fino a Mara Venier passando per Alda D’Eusanio,

Rita Dalla Chiesa,

Costantino della Gherandesca,

Lucrezia lante della Rovere,

Renato Pozzetto,

Beppe Dossena,

Nicola Pietrangeli,

Renzo Arbore,

Eugenio Bennato,

Caterina Caselli e Donatella Rettore.

Tra gli aderenti anche numerosi intellettuali e giornalisti tra cui Sergio Zavoli,

Francesco Alberoni,

Pietrangelo Buttafuoco,

GianMarco Chiocci,

Paolo Del Debbio,

Giuliano Ferrara,

Paolo Franchi,

Paolo Liguori,

Giovanna Magglie,

Clemente Mimun,

Fabrizio Rondolino,

Gennaro Sangiuliano,

Piero Sansonetti e Marcello Veneziani.

Tra i sottoscrittori presenti anche Tarak Ben Amar,

Fedele Confalonieri,

Maria Luisa Trussardi,

Giuseppe De Rita,

Filippo La Mantia,

Isabell Allende .

“Nella sua lunga e importante storia il socialismo è stato tante cose diverse, dichiara Brancaccio, Il socialismo liberale e riformista di Craxi, una cultura e non una ideologia, è un pensiero che ha superato il confronto con la storia. Molte intuizioni di Bettino rappresentano ancora oggi un’agenda per un buon governo del Paese, una bussola anche per i problemi internazionali come l’immigrazione, il terrorismo fino alla realizzazione dell’incompiuta Europa.

I fatti dimostrano che si può ancora parlare di un’attualità del pensiero craxiano. Andare ad Hammamet per me come socialista è un onore e spero soprattutto che questa sia la volta buona per unire realmente tutte le anime socialiste presenti nel nostro paese e costruire quella vera unità sempre voluta da Craxi.

Mai come in questo preciso momento storico, il nostro Paese ha realmente bisogno del motore riformista del Socialismo Italiano”.

FIAS_CASERTA
zannini
icauto_2023_250x250

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

L’APPUNTAMENTO - CNA Campania Nord al …

10-11-2025 Hits:97 Campania Focus La Redazione

10:02:32 In un mercato sempre più complesso per le imprese del settore termoidraulico, CNA Campania Nord conferma il suo ruolo di partner affidabile e riferimento costante, promuovendo iniziative di formazione...

Read more

SERIE A - Bologna-Torino: i rossoblu osp…

29-10-2025 Hits:227 Sport La Redazione

12:26:58 La Serie A dà spazio anche al turno infrasettimanale valido per la 9^ giornata del girone d’andata del massimo campionato italiano. Squadre dunque in campo non solo nel weekend...

Read more

LA NOVITA' - Saporedivino: il piacere de…

28-10-2025 Hits:411 Gusto La Redazione

21:54:27 Nel cuore di Casagiove, in viale Trieste 50, nasce Saporedivino, un locale che celebra il piacere del buon vino e della convivialità.

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next