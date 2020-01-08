19:55:15 Anche Telethon si mobilita per il piccolo Samuel, il bimbo di cinque anni di Macerata Campania unico al mondo affetto da una malattia che, in questo momento, gli impedisce di parlare e muoversii.

Dopo il servizio di CasertaFocus, si è messa in moto la macchina della solidarietà per aiutare mamma Lorena e papà Christian a trovare una cura per il loro figlioletto.

I genitori hanno aperto una pagina su Facebook Nalcn, troviamo una cura per Samuel che è una sorta di diario di bordo nella quale raccontano il coraggio del loro piccolo, condividono esperienze, ma, soprattutto, cercano il modo per far partire la ricerca per la patologia del loro bambino.

L’obiettivo è di mettere in rete altre famiglie che vivono una situazione simile per chiedere tutti assieme che parta la ricerca.

A Natale anche il blog di Beppe Grillo si è occupato del caso, mentre con il nuovo anno i familiari si sono appellati al presidente Conte e al governatore De Luca affinché diano il via ad una ricerca.

Ora il loro appello è stato raccolto anche da Telethon che, sulla sua pagina ufficiale ha rilanciato il messaggio di speranza dei genitori di Samuel.

«Christian e Lorena, papà e mamma di Samuel, hanno un appello per tutti noi.

Leggiamo e mettiamoci in movimento – si legge sulla pagina di Telethon - Forza comunità!

‘Vorremmo conoscere persone con lo stesso gene mutato (gene NALCN) di Samuel.

La nostra speranza è che, riuscendo a metterci in contatto con altri casi riconosciuti, possa finalmente partire la ricerca.

L’appello è rivolto anche ai medici.

Chiediamo che, se riconoscono in Samuel un caso già trattato, ci contattino per dare risposte a tante domande rimaste in sospeso, perché questa anomalia ha del tutto annullato nostro figlio.

Chiediamo a tutti di condividere la storia di Samuel per far crescere la speranza di trovare una soluzione. Grazie”.