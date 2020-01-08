17:09:53 Doveva svolgersi alle 15:00 di oggi, 8 gennaio 2020, un’audizione della VII commissione, presieduta dal consigliere regionale Gennaro Oliviero, in relazione alle problematiche inerenti alla filiera bufalina.

Sono mesi che il presidente Oliviero chiede le verifiche sullo stato di attuazione del piano straordinario 2019/2020 per il controllo delle malattie infettive della bufala mediterranea italiana in Regione Campania, in particolare i dati aggiornati alla profilassi della brucellosi e della tubercolosi degli allevamenti bufalini, oltre ai costi affrontati per l’abbattimento dei capi infetti e i dati relativi falsi positivi.

Una audizione dove gli organi competenti avrebbero dovuto fornite tali dati.

Ma al tavolo istituzionale questi ultimi non si sono presentati con il rammarico di Oliviero che dichiara: “Resto perplesso della mancata partecipazione degli Uffici regionali all’audizione convocata circa la verifica sullo stato di attuazione del piano straordinario per il controllo delle malattie infettive della bufala italiana mediterranea.

Il rigore nelle attività di eradicazione delle malattie è necessario, altrettanto necessaria è la trasparenza dell’azione amministrativa.

La conoscenza dei dati che, proprio perché sono tali, resta incontrovertibile e base di analisi oltre che di discussione circa una attività importante a tutela del tessuto produttivo della nostra Regione.

Sono sicuro – conclude - che l’assenza di oggi sarà rapidamente colmata con il fornire tali dati agli organismi istituzionali rappresentativi, permettendo che la trasparenza ed il rispetto dei protocolli siano guida della pubblica amministrazione”.