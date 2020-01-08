16:18:10 La Confesercenti Provinciale di Caserta rende noto che Sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) n. 1 del 3 Gennaio 2020, sono stati pubblicati da Sviluppo Campania gli Avvisi Pubblici riguardanti le MPMI operanti nel settore del commercio e MPI del commercio ambulante.

La dotazione finanziaria è di euro 15 milioni, di cui 10 milioni per il commercio ( micro, piccole e medie imprese classificate nell’allegato 1 del Regolamento U.E. n. 651/2014, indipendentemente dalla loro forma giuridica) e 5 milioni per le micro e piccole imprese operanti nel settore del commercio ambulante.

Aiuti alle MPMI nel settore commercio (10 milioni di euro) I Soggetti Beneficiari sono: Micro, piccole e medie imprese 2. Consorzi o Società consortili di imprese 3. Le Reti di micro e piccole imprese ( MPI) che intendono realizzare un progetto in rete

Condizioni di ammissibilità e ambiti di applicazione. Le piccole, micro, medie imprese ed i consorzi o le società consortili e le Reti di micro e piccole imprese devono possedere le seguenti caratteristiche:

- Attive e operanti da almeno 2 anni alla data di pubblicazione dell’Avviso;

- Registrazione alla CCIAA competente tra le imprese classificate con Codice ATECO 2007 ISTAT nella Categoria G o I 56.00.00 (inclusi tutti i sotto livelli);

- Trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti; In regola con il pagamento INPS – INAIL, In regola in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, CCNL, etc…;

- In regola con la normativa antimafia, etc..

Spese ammissibili

- Opere murarie, macchinari, impianti ( Etc..), Programmi informatici, consulenza specialistica in tema di ICT, marketing e innovazione, nel limite del 5% del totale del programma di spesa

- Spese relative il capitale circolante max 30% (interessi passivi su finanziamento bancario, spese per acquisizione garanzie, etc..) Art. 7 spese non ammissibili Pag. 5 del Bando Burc n. 1 del 3/01/2020 Art. 8 Agevolazioni concedibili

-50% del totale delle spese ammissibili per un importo max di 25.000,00 euro

-70% del totale delle spese ammissibili per un importo max di 17.500 euro per le aggregazioni di imprese Art. 9 Pag 5 BURC n. 1 del 3/01/2020 Art. 10 Gestione della Agevolazioni BURC n. 1 del 3/01/2020 Art. 11 Modalità di presentazione delle domande L’Avviso sarà visibile sul sito della Regione Campania, di Sviluppo Campania ed al link: http://sid2017.sviluppocampania.it.

Le domande dovranno essere compilate on line ed inserite in procedura telematica. Sarà possibile presentare le domande dalle ore 10.00 del 3 febbraio 2020 alle ore 16.00 del 4 marzo 2020. Dal 10 gennaio 2020 sarà disponibile sui siti della Regione Campania e Sviluppo Campania la modulistica per la presentazione delle istanze.

Commercio ambulante (Dotazione finanziaria 5 milioni di euro) I soggetti beneficiari sono le micro e piccole imprese Valgono per il commercio ambulante le disposizioni normative previste per il settore commercio (10 Milioni di euro) e le spese ammissibili sono le seguenti: · Ammodernamento automezzi, azione di promozione dei prodotti, tra cui: e-commerce, miglioramento performance ambientali ( es. nuovi autoveicoli destinati all’attività, impianti anti-inquinamento, etc..

- Le spese ammissibili sono previste per un importo minimo di 10.000 euro ad un max di 50.000 euro.

- Le spese ammissibili si intendono al netto di IVA Per tutti e due i bandi, le sezione delle domande di agevolazione è a “Sportello valutativo”, ai sensi dell’Art. 5 comma 3 del Dlgs. N. 123 del 31/03/1998.

La Confesercenti Provinciale di Caserta, presieduta da Salvatore Petrella è in grado di garantire l’assistenza tecnica agli imprenditori interessati, provvedendo alla presentazione del Progetto imprenditoriale del singolo imprenditore con il programma di spesa, con posizionamento sulla piattaforma telematica e registrazione al sito di Sviluppo Campania ed invio delle richieste delle agevolazioni con procedura telematica, a partire dalle ore 10.00 del 3 febbraio 2020.