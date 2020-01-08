mucherino
15:19:06 MACERATA CAMPANIA. Si è conclusa con il successo della rappresentativa della Rinascita Sannicolese la due-giorni di sport ed aggregazione, che hanno contraddistinto la seconda edizione del torneo ‘Il Gioco e La Fede nel Calcio’, svoltosi sabato 4 gennaio e domenica 5 sul Campetto dell’Oratorio di Casalba a Macerata Campania.

La manifestazione, organizzata dall’associazione Futurart e dalla scuola calcio Soccer Macerata Campania con la preziosa collaborazione di Don Girolamo Capuano, ha coinvolto, oltre ai ragazzi della locale scuola calcio e della formazione vincitrice, anche le compagini delle categorie Primi Calci e Piccoli Amici (2011-2012) di Juve San Prisco e Joshua San Tammaro.

La competizione è passata in secondo piano in un contesto dove hanno prevalso reciprocità ed inclusione, valori universali che rappresentano pilastri della fede cristiana.

 

