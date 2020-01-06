18:04:57 PIETRAMELARA. Con 86 metri di lunghezza, a Pietramelara è stata realizzata la calza più lunga del mondo.

Il record è stato battuto questo pomeriggio quando è stato superato il precedente primato di sessanta metri detenuto da Viterbo.

Si tratta di una struttura metallica saldata del diametro di un metro che è stata trasportata su ruote.

La calza ha fatto il giro del paese per la gioia di grandi e piccini che sono riusciti ad entrare nel guinnes dei primati.

La proloco ha lavorato a tale progetto già dall’autunno scorso.