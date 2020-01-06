10:35:46 L'11 gennaio 2020 alle 17.30, nella scuola media di San Felice a Cancello si terrà la conferenza Siamo ecosistema. Sistema circolare, il terzo appuntamento nel cartellone di Verso Rifiuti Zero, progetto interamente dedicato al tema della tutela dell'ambiente e della salute.

Molte le personalità intervenute finora:

Lucio Richetti, Responsabile Zero Waste Campania;

Rachele Mercogliano, esperta di compostiere;

Valentino Ferrara e Roberto Cuzzilla responsabili settore ambiente del Comune di Santa Maria a Vico (Caserta);

Vilma Moronese, presidente Commissione ambiente al Senato;

Vincenzo Viglione, segretario alla Commissione ambiente alla regione Campania;

Francesca Brizzi, conduttrice di compostiera.

Altri nomi importanti sono nel programma di Verso Rifiuti Zero: a febbraio, Rossano Ercolini, coordinatore del centro di ricerca Rifiuti Zero di Capannori (Lucca) e premio Goldman per l'ambiente; e a marzo, Paul Connett, tra i fondatori della strategia Rifiuti Zero.

La Conferenza

Sarà il prof. Luca Fiorani, docente di fisica del clima presso l'università di Roma Tre, presidente di EcoOne, e ricercatore dell'Enea e del Cern di Ginevra, ad informare il pubblico di San Felice a Cancello sui grandi temi ambientali, in modo particolare sui cambiamenti climatici e le conseguenze a livello naturale ed umano che stanno apportando, e sui provvedimenti che i governi possono adottare per contrastarli e ridurne al minimo gli effetti.

Organizzatori

Prof. Vincenzo Gagliardi

Associazione San Felice a Cancello in MoVimento