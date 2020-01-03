mucherino
22:02:08 CASERTA. Ormai è un po' come sparare sulla Croce Rossa, ma non può non tornarci in mente il roboante annuncio della “Giunta delle Eccellenze”, che echeggiava nella campagna elettorale di Carlo Marino, adesso che dopo tre anni e mezzo di delibere oscillanti tra l'inutile ed il dannoso, questa Giunta, che “eccellente” non lo è mai stata, si ritrova anche ad essere illegittima.

Dopo le dimissioni delle assessore Corvino e Petrillo, infatti, le donne in Giunta sono soltanto due (Maria Giovanna Sparago alle Politiche Sociali e Dora Esposito ai Servizi Demografici, e ci asteniamo dal qualsiasi commento sull'utilità di un assessore limitato a tale delega, probabilmente caso unico in Italia).

La normativa è chiara, mai come questa volta: il comma 137 della legge 56/14 c.d. “Del Rio” prevede che nelle giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3mila abitanti “nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico”.

Il Sindaco é componente della Giunta e, quindi, deve essere computato nella composizione della stessa. Quindi la Giunta Comunale di Caserta dovrebbe avere, al momento, almeno tre donne, condizione non rispettata.

I Consiglieri Comunali Naim ed Apperti hanno immediatamente segnalato la situazione alla Consigliera di Parità della Regione Campania, dott.ssa Domenica Maria Lomazzo, chiedendo di intraprendere le dovute azioni contro il Comune di Caserta dal momento che sullo stesso portale web regionale si legge che “La Consigliera di Parità è legittimata ad agire dinanzi al TAR e al Consiglio di Stato nei confronti della composizione delle Giunte comunali non conformi alla normativa vigente in materia di equa rappresentanza di genere”. La Giunta, nel frattempo, ha approvato ben cinque delibere il 30 dicembre scorso, atti che potrebbero quindi essere facilmente invalidati.

I Consiglieri di Speranza si dicono fiduciosi in una risposta rapida e decisa da parte della dott.ssa Lomazzo: la Consigliera di Parità ha infatti recentemente sollecitato gli Enti Locali ad una puntuale applicazione della normativa in quanto, si legge in un suo comunicato del giugno scorso, esiste “una consolidata giurisprudenza amministrativa che non ammette ritardi o elusioni nell’applicazione della normativa vigente in materia, avendo la norma sulla rappresentanza di genere valore precettivo e cogente così come ribadito più volte dal Consiglio di Stato”.

