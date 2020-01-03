mucherino
piscitelli
piccerillo
FIAS_CASERTA
BCC mi curo
villano
aveta
grimaldi

Pin It
Whatsapp

21:50:49 Stamattina nella conferenza stampa a Napoli la NCO ufficializza la pesante decisione di chiudere le attività del ristorante che viene gestito su uno dei tanti beni confiscati a Casal di Principe.

A seguito di atti amministrativi discutibili e discriminatori della Regione Campania in merito alla gestione del budget di salute, viene inferto un duro colpo a tante attività su cui si può fondare il riscatto culturale e produttivo del n ostro territorio attraverso l’uso sociale dei beni confiscati alla camorra.

In primo luogo pagheranno un costo economico notevole i soci (soprattutto giovani) e gli operatori del settore ristorazione, a partire da quelli in cura e vittime di disagio sociale.

Così le istituzioni, a partire da quelle dell’ambito sociale di Casaluce, danno un duro colpo ad una delle esperienze più avanzate a livello nazionale ed europeo, tese a costruire e realizzare progetti di riscatto civile con una nuova economia di ti tipo sociale e cooperativo (come già hanno sottolineato autorevoli esponenti sul fronte della legalità democratica, a  partire da Toni Mira fino a Sergio Nazzaro.

Per queste ragioni chiediamo al Forum del Terzo Settore, alle forze sociali del mondo del lavoro ed anche delle imprese di scendere in campo a sostegno di questa lotta.

In primo luogo rinnoviamo il pressante appello già rivolto al Presidente della Regione Campania di intervenire per sanare la stortura normativa che penalizza e discrimina le piccole realtà.

Con forza va ribadito l’appoggio a chi invece da tempo ha fondato una parte del proprio lavoro proprio sui budget di salute che, tra l’altro, in molti casi hanno rappresentato una delle poche opportunità di finanziamento.

Il problema dei ritardi dei finanziamenti da parte degli ambiti territoriali è purtroppo un caso diffuso e condiviso anche per altre aree (non ultimi i fondi della 119 che pure arrivano dalla regione ma si perdono inesorabilmente nel passaggio dagli ambiti agli Enti Gestori). Su queste storture nessuno può lavarsi le mani, nemmeno il Governatore De Luca.

Su questo problema - così come sul generale depotenziamento del sistema di welfare nel nostro territorio che continua ad essere luogo di clientele e di favori piuttosto che di riconoscimento di diritti - è necessario mobilitare tutte le forze democratiche: chiediamo al Portavoce ed all’Esecutivo del FTS Casertano di convocare con urgenza una assemblea pubblica a Caserta, aperta a tutte le forze sane e produttive, ed anche alle istituzioni che gestiscono gli ambiti sociali in Terra di Lavoro.

A tal fine va accolto anche l’invito a partecipare alla cena di solidarietà già promossa da NCO per martedì 7 gennaio pv, per continuare la pressione nei confronti della Regione e degli enti locali responsabili di questi danni economici e sociali.

Come ha scritto lella Palladino di Coop Eva: “In ogni caso è inaccettabile che un’esperienza come quella di NCO debba rinunciare a proseguire e non bisogna assolutamente restare in silenzio”.

Pasquale Iorio

Le Piazze del Sapere/Aislo campania           

icauto_2023_250x250

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

SERIE A - Bologna-Torino: i rossoblu osp…

29-10-2025 Hits:136 Sport La Redazione

12:26:58 La Serie A dà spazio anche al turno infrasettimanale valido per la 9^ giornata del girone d’andata del massimo campionato italiano. Squadre dunque in campo non solo nel weekend...

Read more

LA NOVITA' - Saporedivino: il piacere de…

28-10-2025 Hits:351 Gusto La Redazione

21:54:27 Nel cuore di Casagiove, in viale Trieste 50, nasce Saporedivino, un locale che celebra il piacere del buon vino e della convivialità.

Read more

RACCONTARE NAPOLI - Tra libri e live exp…

24-10-2025 Hits:337 turismo La Redazione

Napoli e la Campania rappresentano da sempre uno scenario letterario per antonomasia, dando voce tanto al realismo quanto alla poesia, con chiave ironica anche quando i fatti sono più amari...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next