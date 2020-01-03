17:26:22 Nei prossimi giorni sono attese le proiezioni sulla giunta del voto dell’ultimo bilancio.

E’ indubbio che la maggioranza del sindaco Marino sia cambiata dopo quella seduta e che tale metamorfosi si deve proiettare anche negli assetti.



Partiamo da un dato: oggi su chi può contare il primo cittadino?



Si possono considerare, allineati e coperti sulle posizioni di Marino i quattro democratici Andrea Boccagna, Gianni Comunale, Matteo Donisi e Michele De Florio, che sono rappresentati in giunta da Franco De Michele.



Ancora ci sono i due di Obiettivo comune Mimmo Guida e Donato Tenga che vedono in Alessandro Pontillo il loro rappresentante.



Con il sindaco ancora i Moderati Antonio Di Lella, Camillo Federico e Massimo Russo che vedono in giunta Emiliano Casale e Dora Esposito.



Non hanno rappresentanza, ma sono certamente parte integrante della maggioranza Pasquale Antonucci e Gianluce Iannucci, del gruppo Popolari e Riformisti Filippo Mazzarella di Campania in movimento e Mimmo Maietta e Lorenzo Gentile.



Completa il quadro dei fedelissimi del sindaco Antonio De Lucia, per il quale vale ancora un discorso diverso.



Partiamo proprio da lui nel ragionamento.



De Lucia è il capogruppo di Campania libera che oggi può contare su Mariagiovanna Sparago in giunta con la pesantissima delega alle politiche sociali.



Il tecnico è stato indicato da Liliana Trovato, altro componente di Campania libera che, però, è stata assente in occasione dell’ultimo bilancio.



In maggioranza, Guida e Tenga in testa, ritengono che tale comportamento debba essere punito con la rimozione della Sparago, anche se, un altro tema che si è aperto in queste ore, è quello legato alla necessità di allargare i confini della maggioranza per evitare i numeri risicati dell’ultimo consiglio.



La Trovato sembra essere una delle indiziate a poter far parte di questo ragionamento di recupero, anche se contro di lei gioca la volontà di candidarsi alla Regione in una lista appannaggio del centrodestra.



Le diplomazie stanno ragionando.



In realtà, il nome sul quale si vorrebbe lavorare è quello di Gianfausto Iarrobino il cui recupero è visto da tutti di buon occhio.



Iarrobino, dopo la destituzione di Rita Martone dalla giunta, si è messo ai margini del progetto della maggioranza senza però assumere posizioni dure contro l’esecutivo.



Inoltre, proprio nell’ultimo consiglio, Iarrobino ha dato un segnale di amizia alla maggioranza garantendo il numero legale con la sua presenza in aula quando è stato necessario.



L’operazione riuscirà?



Difficile dirlo...



Chi entrerà sicuramente nella partita degli assessori è Raffaele Piazza colmando quel vuoto dei Popolari e riformisti.



Tra le caselle in uscita, difficilmente, ci sarà quella del professore Federico Pica, troppo prezioso per la maggioranza per potersi fare da parte.



Per paradosso il tecnico voluto da Marino, oggi si può considerare l’assessore di riferimento di tutti i gruppi che vedono in lui una garanzia nelle difficili scelte economiche operate dall’ente.



Chi pure potrebbe/vorrebbe indicare un assessore è il duo Maietta-Gentile che dopo l’uscita di scena della Caiazzo è rimasto alla finestra.



Questi incastri vanno aggiunti alla posizione della coppia Megna Peluso che sino al consiglio poteva contare su Tiziana Petrillo in giunta e che, oggi, dopo l’assenza al Bilancio, è ai margini del progetto Marino.



L’assenza in una seduta topica come quella del bilancio non è piaciuta a molti.



I più oltransisti, da questo punto di vista sono Tenga e Guida, anche se parlare di un rapporto completamente chiuso con la maggioranza è prematuro...



C’è comunque ancora un po’ di tempo prima delle scelte.



Marino è fuori città e rientrerà solo dopo l’epifcania: solo allora entreranno davvero nel vivo le trattative...