10:29:44 Il proiettile è stato estratto dal corpo della 19enne di Aversa che, poco dopo la mezzanotte è rimasta ferita da un colpo di pistola esploso in aria per ‘festeggiare’ l’arrivo del nuovo anno.

I sanitari dell’ospedale Moscati di Aversa hanno operato la giovane che, attualmente, è cosciente seppur ancora sotto osservazione.

C’è mancato davvero pochissimo e, poi, il colpo avrebbe raggiunto organi vitali.

Intanto proseguono le indagini per capire cosa sia successo in piazza Giovanni XXIII al confine tra Aversa e Teverola ed individuare l’autore di un gesto così folle.

Sono in corso le prove balistiche per cercare di capire da dove sia partito il proiettile.

Allo stato non si esclude nessuna ipotesi, né che sia partito dall’alto, né che si tratti di un colpo a parabola e neppure che la 19enne sia stata raggiunta da un colpo di rimbalzo.

La procura di Napoli Nord ha aperto un fascicolo.

Secondo i primi risultati sarebbero almeno cinque i colpi che sono stati esplosi in quella notte.

Tanti sono i bossoli ritrovati dalla polizia di Aversa diretta da Vincenzo Gallozzi.

