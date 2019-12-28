14:57:48 “Non era scontato che accettasse di essere ministro in un momento così complicato. Ma Gaetano Manfredi è uomo di grande generosità, oltre che di elevato spessore umano e professionale.

La sua nomina farà fare un salto di qualità alle nostre università e aiuterà nel processo di coesione territoriale che tanto auspichiamo.

Abbiamo bisogno di personalità competenti, serie, mai sopra le righe, attente, e Gaetano Manfredi è la persona giusta per un dicastero fondamentale per lo sviluppo del Paese. Congratulazioni e in bocca al lupo!”.

Lo dichiara Camilla Sgambato, responsabile nazionale Scuola e Ricerca del Pd.

UNIVERSITÀ, A. CESARO (FI): AUGURI DI BUON LAVORO AL PROFESSOR MANFREDI

“Auguri di buon lavoro al professor Gaetano Manfredi, accademico di grande esperienza e assoluto valore, oggi unica figura di spessore in un governo inetto e poltronaro che non si è neppure degnato di affidargli l’intero ministero”.

Lo afferma il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro.

Governo, Confapi: Manfredi ministro riconoscimento a eccellenze Napoli





«Il prof Gaetano Manfredi al vertice del ministero dell'Università e della Ricerca scientifica è una scelta che dà lustro alla Napoli delle eccellenze e delle competenze.

Un intellettuale calato profondamente nelle reali dinamiche sociali che ha sempre guardato con interesse e lungimiranza al rapporto tra scienza e mondo delle imprese come dimostra la scommessa – vinta – dell'Academy Apple a San Giovanni a Teduccio.

Appena pochi giorni fa, abbiamo sottoscritto con lui a Roma l'atto costitutivo di uno dei progetti più importanti di Confapi, l'Accademia delle Pmi».

Lo ha detto Raffaele Marrone, presidente Confapi Napoli.

«Al neo ministro giungano i più fervidi auguri di buon lavoro nella consapevolezza che l'equilibrio, lo stile e le indubbie capacità organizzative, che lo hanno fatto apprezzare come Rettore dell'Università Federico II di Napoli e come presidente della Conferenza dei rettori italiani, saranno le cifre peculiari del suo nuovo prestigioso incarico».