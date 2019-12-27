18:56:38 Nella mattinata del 20 dicembre 2019, i Carabinieri della Stazione di Macerata Campania hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare applicativa della misura coercitiva degli arresti domiciliari, emessa dall'Ufficio GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su conforme richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un indagato di Recale, gravemente indiziato del reato di corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.).
La misura cautelare riflette gli esiti di breve e serrata attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica, avviata a seguito della denuncia sporta, lo scorso 5 dicembre, dalla madre della vittima, minore di anni 12.
In particolare, l'attività investigativa è stata sviluppata mediante acquisizione delle immagini captate da sistemi di videosorveglianza, nonché attraverso attività di riscontro realizzate dalla polizia giudiziaria a margine di mirati servizi di osservazione e pedinamento.
L'impianto indiziario-probatorio, integrante i presupposti cautelari, è stato, poi, avallato dalle dettagliate informazioni offerte da alcune persone informate sui fatti.
Il provvedimento rientra nell'ambito delle indagini finalizzate alla prevenzione e tempestiva repressione, così come richiesto anche dalla legge nr. 69 del 19 luglio 20 19 (convenzionalmente denominata "Codice Rosso"), dei fenomeni criminali connessi a violenza domestica e di genere.