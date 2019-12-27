Banner-MutuaBccSpettacolo
kona ottobre 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
tucson ottobre 2025

Pin It
Whatsapp

18:56:38 Nella mattinata del 20 dicembre 2019, i Carabinieri della Stazione di Macerata Campania hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare applicativa della misura coercitiva degli arresti domiciliari, emessa dall'Ufficio GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su conforme richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un indagato di Recale, gravemente indiziato del reato di corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.).

  La misura cautelare riflette gli esiti di breve e serrata attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica, avviata a seguito della denuncia sporta, lo scorso 5 dicembre, dalla madre della vittima, minore di anni 12.

In particolare, l'attività investigativa è stata sviluppata mediante acquisizione delle immagini captate da sistemi di videosorveglianza, nonché attraverso attività di riscontro realizzate dalla polizia giudiziaria a margine di mirati servizi di osservazione e pedinamento.

L'impianto indiziario-probatorio, integrante i presupposti cautelari, è stato, poi, avallato dalle dettagliate informazioni offerte da alcune persone informate sui fatti.

Il provvedimento rientra nell'ambito delle indagini finalizzate alla prevenzione e tempestiva repressione, così come richiesto anche dalla legge nr. 69 del 19 luglio 20 19 (convenzionalmente denominata "Codice Rosso"), dei fenomeni criminali connessi a violenza domestica e di genere.

 

 

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Ottobre 2025
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Articoli più letti

Prev Next

LA NOVITA' - Saporedivino: il piacere de…

28-10-2025 Hits:249 Gusto La Redazione

21:54:27 Nel cuore di Casagiove, in viale Trieste 50, nasce Saporedivino, un locale che celebra il piacere del buon vino e della convivialità.

Read more

RACCONTARE NAPOLI - Tra libri e live exp…

24-10-2025 Hits:222 turismo La Redazione

Napoli e la Campania rappresentano da sempre uno scenario letterario per antonomasia, dando voce tanto al realismo quanto alla poesia, con chiave ironica anche quando i fatti sono più amari...

Read more

LE NOTIZIE DEL GIORNO DELL’10 OTTOBRE …

12-10-2025 Hits:293 dall'italia e dall'estero La Redazione

Mo: Merz, 'Germania stanzierà 29 mln di euro per gli aiuti umanitari a Gaza’

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next