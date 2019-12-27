17:23:41 Ancora una volta è una Juve Caserta dai due volti: ad una prima parte di gara in cui i bianconeri hanno palesato difficoltà in attacco ed in difesa, accusando un passivo che ha raggiunto anche le 19 lunghezze (28-47), ha fatto da contraltare una seconda parte di gara veemente, con tanta aggressività nella propria metà campo che si è tramutata, poi, in migliori percentuali in attacco.

Il che ha consentito ai casertani di ribaltare completamente il confronto e di trovare il primo vantaggio ad 1’50” dalla fine con una tripla di Carlson (63-62). Nella successiva azione Udom non è riuscito a concludere ma ha guadagnato due liberi che, però, ha sbagliato entrambi.

L’attacco di Caserta è stato chiuso da Giuri senza trovare, però, il fondo della retina, ma neppure Verona è riuscita a concretizzare il suo possesso perché Love ha sbagliato dalla distanza. Gli scaligeri hanno recuperato però la rimessa contestando il rimbalzo ai casertani, ma con Tomassini non sono stati in grado di concludere l’azione nei 14”.

Rimanevano da giocare 3”50 quando, sulla rimessa a favore dei padroni di casa, è stato fischiato un fallo in attacco ad Allen. È stato Rosselli ad incaricarsi di portare la palla in attacco, che gli è stata soffiata da Carlson che ha costretto, poi, l’ala veronese al fallo.

L’americano di Caserta ha messo a segno solo uno dei due liberi, ma per Verona non c’è stato più tempo con il tiro della disperazione che non ha trovato una conclusione positiva.

La gara era iniziata con i casertani subito a canestro con una tripla di Carlson ed un canestro di Cusin. Caserta ha continuato a guidare la contesa fino al 13-11 messo a segno da Giuri, poi il sorpasso veronese con Severini e dopo il momentaneo ribaltamento di Cusin (15-14), un parziale di 11-2 firmato soprattutto dalla lunga distanza da Love, Tomassini e dallo stesso Severini (17-25 al 10’).

Il secondo periodo è stato tutto di marca ospite con la Tezenis che ha aggredito in difesa ed ha trovato buone soluzioni in attacco, grazie anche alla precisione nel tiro da 3 punti. E così il vantaggio ospite è andato via via aumentando raggiungendo il massimo dei 19 punti a poco meno di 2’ dal termine del parziale.

Negli ultimi 120” Caserta è riuscita soltanto a ridurre di un punto il vantaggio della Tezenis, che è andata al riposo con il punteggio a favore di 48.30.

Alla ripresa dopo l’intervallo lungo quella scesa in campo è stata tutta un’altra Caserta con cinque giocatori aggressivi in difesa e buone soluzioni offensive, ritrovando l’Allen, fino ad allora praticamente nullo, di inizio stagione, capace di trovare punti in entrata e caricare di falli gli avversari.

La Tezenis non è più riuscita a trovare la strada del canestro avversario e tra palle perse ed errori al tiro ha collezionato un parziale di 25-2 in poco più di 9 minuti. L’esperienza di Poletti e Rosselli ha, poi, consentito agli ospiti di mettere a segno altri quattro punti ed arrivare al 30’ con un margine dimezzato rispetto alla prima parte di gara (45-54).

L’ultimo periodo ha visto ancora Caserta a lottare per rientrare definitivamente in partita. Due triple consecutive di Carlson ed Hassan hanno chiuso un parziale di 15-7 con la gara completamente riaperta (60-61).

Udom ha sbagliato uno dei due liberi assegnati dagli arbitri, mentre non ha fallito dalla distanza Carlson che ha dato il primo vantaggio ai padroni di casa (63-62), iniziando quelle azioni finali descritte in precedenza. È finita 64-62.

Intanto la Juve Caserta ha raggiunto un accordo di collaborazione con Natia, brand di acqua minerale piatta del Gruppo Ferrarelle, che avrà dunque il privilegio di rappresentare, assieme al sodalizio bianconero, e tenere alto il nome del territorio casertano e di tutto il centro-sud per tutto il corso della stagione sportiva in corso.

“Poter sostenere una realtà sportiva importante per Caserta e tutto il Centro-sud, rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio” ha dichiarato Alessandro Frondella, Direttore Generale di Ferrarelle SpA. “ Sappiamo che gli obiettivi sportivi sono ambiziosi ed è anche per questo che la partnership con lo Sporting Club Juvecaserta assume un significato particolare per un’azienda che, proprio come la nostra, cerca sempre di restituire e generare valore per il territorio nel quale opera”.

“L’aver raggiunto un accordo con una realtà industriale profondamente radicata nel nostro territorio qual è il Gruppo Ferrarelle – osserva Antonello Nevola, Amministratore Unico dello Sporting Club Juvecaserta – costituisce per noi motivo di orgoglio e di soddisfazione dal momento che viene a recepire la nostra volontà di valorizzare e condividere un programma che punta al rafforzamento del ruolo cui da qualche anno adempie la società cestistica, identificabile quale naturale portatrice delle positività del territorio casertano”.

Domenica, alle 18 (arbitrano l’incontro i signori Gagliardi Gianluca di Anagni, Martellosio Mattia di Buccinasco e Marzulli Marco di Pontedera), i bianconeri saranno attesi dalla trasferta di Roseto, squadra che all’andata punì atrocemente la Juve col famoso buzzer beater che tante controversie ha creato.

La squadra allenata da Germano D’Arcangeli, è senza dubbio una delle più giovani, se non la più giovane, dell’intera A2 (19.7 anni di media).

La regia è affidata a Lazar Nikolic (playmaker serbo classe 1999, in Italia dal 2015, prodotto del vivaio della Stella Azzurra Roma, seconda stagione a Roseto), con Abramo Canka (guardia classe 2002, anch’egli prodotto del vivaio della Stella Azzurra Roma e anch’egli alla seconda stagione a Roseto) e Jordan Bayehe (ala piccola classe 1999, camerunense ma italiano di passaporto, come Nikolic e Canka portato in Italia dalla Stella Azzurra Roma, nella quale si è formato a livello giovanile) a completare il back court.

Sotto le plance il ruolo di ala forte lo occupa Leo Menalo (classe 2002, seconda stagione in Abruzzo, considerato uno dei 2002 più forti d’Europa, arrivato, nell’Agosto 2018, dal Cibona Zagabria con la quale ha disputato l’Adidas Next Generation Tournament, il torneo Under 18 dell’Eurolega, ben figurando nonostante fosse due anni più piccolo), mentre il centro (atipico) è l’ex Bobby Jones (americano, con passaporto guyneiano, classe 1984, visto a Caserta nel 2015/2016, esperienze in Italia a Teramo, Montegranaro, Forlì, Pistoia, Roma, Piacenza, Mantova e Rieti, giocatore di grande carisma, ottimo tiro da 3 punti, buona presenza a rimbalzo, si fa valere anche in vernice).

L’età media si alza un po’ dalla panchina, con Antonio De Fabritiis (playmaker classe 1990, all’esordio in A2 dopo aver giocato una vita in serie B con le maglie di Stella Azzurra, Ferentino, Gaeta, San Severo, Valmontone, Forlì e Cesena) e, soprattutto, il sempiterno Simone Pierich (ala classe 1981, mano sempre bollente da dietro l’arco, una vita a Casale Monferrato dove, nel 2011, centra una storica promozione in serie A, esperienze anche a Livorno, Castelletto Ticino, Forlì, Ferentino, Biella, Verona ed Eurobasket Roma) a fare da chioccia al gruppo, col back court chiuso dal talentuoso Aristide Mouaha (guardia classe 2000, camerunense come Bayehe e come Bayehe prodotto del vivaio della Stella Azzurra Roma e scoperto da Stefano Bizzozi, che al momento vive la sua terza esperienza con la Nazionale Camerunense).

E sempre parlando di Camerun a dar man forte ai lunghi c’è Joel Fokou (ala grande classe 2000, un altro di quelli cresciuto a Roma e scoperto da Bizzozi, grande atletismo e forza fisica), assieme al gigantesco Mabor Dut (centro sudanese classe 2001, ennesima pesca degli abruzzesi dalla Stella Azzurra, totem di 215 cm per 110 kg).

A completare il roster ci sono, al momento, Alessandro Palmucci e Marco Rupil, in attesa del pieno recupero di Pierfrancesco Oliva. La guardia/ala classe 1996, arrivata a Roseto in estate dopo aver concluso la sua esperienza in NCAA a St. Joseph’s University, sta recuperando dalla lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro con relativa lussazione che si è procurato lo scorso 15 Gennaio.

Gli abruzzesi, in quintetto, iniziano con Nikolic, Canka, Bayehe, Menalo e Jones.



Francesco Padula